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20 лучших фотографий недели
27.01.2019 22:54 — Калейдоскоп | Flytothesky
А вы когда-нибудь рассматривали фотографию и чувствовали, что хотели бы оказаться на ней? Например, красочный яркий город с узкими дорожками из каменной кладки. Или летний дождливый парк со свежим и мокрым асфальтом. Вы уже ощущаете настроение этих мест? По-настоящему хорошая работа фотографа заставляет человека быть там, где была сделана эта фотография. Мы предлагаем вам взглянуть на 20 лучших фото недели и окунуться в атмосферу каждого снимка. Уверены, вам понравятся эти ощущения.
1. Корабли и скалы. Фотограф
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