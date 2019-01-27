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20 лучших фотографий недели

27.01.2019 22:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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20 лучших фотографий недели

А вы когда-нибудь рассматривали фотографию и чувствовали, что хотели бы оказаться на ней? Например, красочный яркий город с узкими дорожками из каменной кладки. Или летний дождливый парк со свежим и мокрым асфальтом. Вы уже ощущаете настроение этих мест? По-настоящему хорошая работа фотографа заставляет человека быть там, где была сделана эта фотография. Мы предлагаем вам взглянуть на 20 лучших фото недели и окунуться в атмосферу каждого снимка. Уверены, вам понравятся эти ощущения.

1. Корабли и скалы. Фотограф Manjik photography

2. Тишина. Фотограф Claudio de Sat

3. Закат на пляже. Фотограф Nicola Di Nola

4. В объятьях холода. Фотограф Colin Crane

5. Белый. Фотограф Nadja Auer

6. Арка. Фотограф Christina Obermaier

7. По ту сторону. Фотограф Laureen Burton

8. После бури. Фотограф CSC_PhotoHub

9. Усеянный деревьями. Фотограф Andreas Streich

10. Работа. Фотограф Arctic Wild

11. Желтый трамвай. Фотограф istván b

12. Остров Бурано, Венеция. Фотограф Tobia Scandolara

13. Остановка. Фотограф Luar

14. Горный привал. Фотограф Krzysztof Cisło

15. Душевные разговоры. Фотограф Ahmet Utgan

16. По небесным волнам. Фотограф Sebastian Fernandez

17. «Мне нравится твоя холодная нежность». Фотограф 馨语小

18. Под горой Фудзи. Фотограф 西风瘦马

19. Будь светом. Фотограф Sabine Puschl

20. Лети. Фотограф Jayanta Chakravorty

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