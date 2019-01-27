20 лучших фотографий недели





А вы когда-нибудь рассматривали фотографию и чувствовали, что хотели бы оказаться на ней? Например, красочный яркий город с узкими дорожками из каменной кладки. Или летний дождливый парк со свежим и мокрым асфальтом. Вы уже ощущаете настроение этих мест? По-настоящему хорошая работа фотографа заставляет человека быть там, где была сделана эта фотография. Мы предлагаем вам взглянуть на 20 лучших фото недели и окунуться в атмосферу каждого снимка. Уверены, вам понравятся эти ощущения.

1. Корабли и скалы. Фотограф Manjik photography

2. Тишина. Фотограф Claudio de Sat

3. Закат на пляже. Фотограф Nicola Di Nola 

4. В объятьях холода. Фотограф Colin Crane

5. Белый. Фотограф Nadja Auer

6. Арка. Фотограф Christina Obermaier

7. По ту сторону. Фотограф Laureen Burton

8. После бури. Фотограф CSC_PhotoHub

9. Усеянный деревьями. Фотограф Andreas Streich

10. Работа. Фотограф Arctic Wild

11. Желтый трамвай. Фотограф istván b

12. Остров Бурано, Венеция. Фотограф Tobia Scandolara

13. Остановка. Фотограф Lua r

14. Горный привал. Фотограф Krzysztof Cisło

15. Душевные разговоры. Фотограф Ahmet Utgan

16. По небесным волнам. Фотограф Sebastian Fernande z

17. «Мне нравится твоя холодная нежность». Фотограф 馨语小 筑

18. Под горой Фудзи. Фотограф 西风瘦马

19. Будь светом. Фотограф Sabine Puschl

20. Лети. Фотограф Jayanta Chakravorty

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