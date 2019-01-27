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10 нужных вещей с AliExpress для кухни

27.01.2019 22:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кухня – место, где всегда должен быть порядок. Хорошо, когда есть такие вещи, которые помогают организовывать процесс приготовления или хранения. В этой подборке вы найдете нужные вещи для кухни, которые стоят копейки, а вот пользы приносят очень много!

1. Силиконовый держатель

10 нужных вещей с AliExpress для кухни

Некуда деть губки для мытья посуды? Приобретите себе такой силиконовый держатель, который крепится на кран.

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2. Держатель полотенец

10 нужных вещей с AliExpress для кухни

Держатель крепится на дверцу кухонного шкафчика и не занимает почти никакого места. Очень удобно использовать его для развешивания кухонных полотенец.

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3. Зажимы для баночек

10 нужных вещей с AliExpress для кухни

Такие удобные зажимы обычно используются для баночек со специями. Это поможет вам сэкономить кучу пространства! Особенно актуально для маленьких кухонь!

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4. Держатели на присосках

10 нужных вещей с AliExpress для кухни

Очень полезная вещь! Такие силиконовые держатели можно прикрепить как на стену, так и на дверцу шкафа. Они без труда выдержат крышки от кастрюль и сковородок, которые обычно некуда девать.

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5. Органайзер для пакетов

10 нужных вещей с AliExpress для кухни

Знакома ли вам ситуация, когда вы приносите домой из магазина очередной пакет? Это создает невероятный хаос на кухне. Признайтесь, у вас тоже дома есть «пакет с пакетами»? Этот органайзер поможет организовать их хранение!

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6. Силиконовая подставка для ложек и черпаков

10 нужных вещей с AliExpress для кухни

Во время готовки очень полезно иметь такое приспособление, которое поможет не заляпать всю кухню. Именно такая силиконовая подставка занимает минимум места и служит отличным инструментом, куда вы можете в процессе приготовления положить грязную лопатку, ложку или черпак.

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7. Сушилка-держатель губки

10 нужных вещей с AliExpress для кухни

Очень удобный держатель губки для мытья посуды. Подойдёт для тех, кто не хочет захламлять пространство.

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8. Подвесной держатель пищевых плёнок, фольги и бумажных полотенец

10 нужных вещей с AliExpress для кухни

Пластмассовый держатель служит отличным инструментом для хранения разного рода плёнок, фольги или бумажных полотенец.

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9. Распылитель для крана

10 нужных вещей с AliExpress для кухни

Силиконовая насадка, которая надевается на краник и помогает распылять воду для мытья фруктов и овощей. Кроме того, во время мытья посуды позволит сэкономить воду.

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10. Держатель для мусора

10 нужных вещей с AliExpress для кухни

Такой держатель крепится на дверцу шкафа как со внутренней, так и со внешней стороны. На него, в свою очередь, подвешивается мусорный пакет. Если у вас нет возможности использовать мусорное ведро, советуем приобрести данный держатель!

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Кухня – место, где всегда должен быть порядок. Хорошо, когда есть такие вещи, которые помогают организовывать процесс приготовления или хранения. В этой подборке...
 
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