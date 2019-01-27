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Тест: Какие изменения произойдут в вашей жизни в следующем месяце?

28.01.2019 09:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Тест: Какие изменения произойдут в вашей жизни в следующем месяце?

Любой человек хотя бы раз задумывался о том, что неплохо бы было узнать о своем будущем немного больше. Кому не нравится быть готовым к неожиданным поворотам судьбы? Именно по этой причине у нас есть для вас очень заманчивое предложение. Вам надо лишь ответить на несколько несложных вопросов о себе. А взамен вы получите своеобразное предсказание на следующий месяц. Мы расскажем вам о том, что ждать от жизни в ближайшее время. Звучит интересно?

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