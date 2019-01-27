10 вещей для хранения с Aliexpress, которые организуют место в вашем доме





У каждого случались такие ситуации, когда весь дом забит вещами, вокруг беспорядок и хаос. Одежда и мелочи разбросаны по всем углам, найти что-то конкретное очень сложно и практически невозможно. Зачастую такую ситуацию объясняют нехваткой места. Поэтому мы подобрали вещи для хранения с Aliexpress, которые помогут вам собрать в одном месте предметы гардероба, разные полезные мелочи и остальные вещицы!

1. Корзина из хлопка и льна





Такая тканевая корзина сойдёт совершенно для любых целей. Здесь можно хранить косметику, мелкие вещи или использовать в качестве органайзера в шкафу.

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2. Крючки на дверцу





Такие крючки вешаются на дверь или шкаф и не занимают вообще никакого места. Теперь вам не придётся искать укромный уголок для своих сумок, шарфов или зонтов.

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3. Настенная сумка для хранения





Такая сумка для хранения не занимает места, вешается на стену и помогает «объединить» совершенно любые вещи. Она впишется в любой дизайн и пригодится как на кухне, так и ванной.

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4. Пластиковые крючки





Такие крючки были созданы специально для тех, кому надоел беспорядок с электроникой. Клеите крючок на сам пульт управления, а держатель – на необходимое место на стену. Так вы сможете держать пульт подальше, например, от детей или животных.

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5. Органайзер для косметики





Косметика – это отдельная тема для разговора! Её много не бывает, как, собственно, и места для хранения. С таким органайзером вы сможете упорядочить по категориям вашу косметику. А прозрачный пластик выглядит довольно лаконично и совсем не бросается в глаза.

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6. Держатель для швабры





Просто прикрепите держатель на стену, и ваша швабра всегда будет находится в зафиксированном положении. Очень удобно. Необычные вещи для хранения, неправда ли?

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7. Крючки





Поверьте, это именно то, чего вам так долго не хватало. Крючки идут в разных размерах, поэтому вы с лёгкостью найдёте им применение! И на кухню, и в ванную, и в шкаф!

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8. Складная сумка для хранения одежды





Ну до чего милые и приятные мешочки! Сами по себе они вообще не занимают места, но зато при наполнении служат отличной сумкой для хранения абсолютно разных вещей. В них очень удобно класть зимние вещи или пастельное бельё.

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9. Крючок в шкаф





Вот ещё один вариант крючков в шкаф! Хорошо подойдут для организации сумок. Такие вещи вообще не занимают места и не видны в шкафу, но при этом являются отличными помощниками для хранения.

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10. Корзина для хранения носков





Такая коробочка-корзина очень поможет вам в хранении носков. Они отлично впишутся в любой шкаф или на полку!

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