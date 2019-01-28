Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома





Заниматься спортом необходимо не только для поддержания здорового образа жизни, но и для укрепления тела. Зачастую у многих не находится лишнего времени и средств для похода в спортзал или на фитнес. Как же быть в таком случае? Занимайтесь спортом на дому, хотя бы 30 минут в день. Чтобы процесс проходил правильнее, мы подобрали для вас недорогие товары для спорта с Aliexpress, которые помогут вам быстрее достичь желаемого результата и подтянуть свое тело.

1. Коврик для занятий спортом





Со специальным ковриком занятия спортом окажутся намного приятнее. Он выполнен из специального материала, который в скрученном состоянии не занимает много места в шкафу.

2. Эспандеры





Это специальная тренировочная резинка, которая позволит выполнять специальные силовые нагрузки. Каждому цвету присущ определённый уровень упругости.

3. Эластичная верёвка





Такая эластичная верёвка позволяет делать различного рода упражнения на растяжку мышц. Такие товары для спорта особенно нужны тем, кто тренируется дома.

4. Латексный эспандер





Это немного другой вид эспандера, который позволят делать упражнения на растяжку. Он хорошо подходит как для кроссфита, так и для йоги.

5. Нарукавный чехол





Нарукавный чехол отлично подойдёт для занятий бегом. Чтобы не тащить лишние сумки или рюкзак, достаточно надеть чехол на руку. В него поместится и телефон, и ключи, и деньги.

6. Женские гантели





Гантели продаются в разных весовых категориях. Данные товары для спорта предназначены для девушек и хорошо подойдут для выполнения лёгких силовых упражнений.

7. Мужские гантели





Такие гантели удобно хранить у себя дома, и они помогут вам поддерживать форму. Конечно, для достижения более мощного результата нужно заниматься с более крупным весом. Однако для домашнего спорта эти в самый раз!

8. Спортивные часы





Такие часики помогут отслеживать дистанцию и калории. Это специальные фитнес-часы, которые будут отражать основные показатели, будь то пульс, количество пройденных шагов или сожжённых калорий.

9. Горизонтальная планка





Такая вот горизонтальная планка крепится в дверной проём и служит отличным инструментом для минимальных нагрузок.

10. Бутылка для воды





Куда же без воды? Люди, занимающиеся спортом, обязаны пить воду и в большом количестве. Из-за неудобства многие просто-напросто забывают про этот момент. Как видите, товары для спорта нужны не только для тренировки, но и для ее облегчения.

Присоединяйтесь к нашему новому Telegram-каналу Смотри, что я нашел на Aliexpress , в котором мы будем ежедневно делиться интересными находками!



Смотрите также:

Эффективные средства для лица и товары по уходу за кожей с Aliexpress