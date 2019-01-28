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Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

29.01.2019 20:00 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

Заниматься спортом необходимо не только для поддержания здорового образа жизни, но и для укрепления тела. Зачастую у многих не находится лишнего времени и средств для похода в спортзал или на фитнес. Как же быть в таком случае? Занимайтесь спортом на дому, хотя бы 30 минут в день. Чтобы процесс проходил правильнее, мы подобрали для вас недорогие товары для спорта с Aliexpress, которые помогут вам быстрее достичь желаемого результата и подтянуть свое тело.

1. Коврик для занятий спортом

Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

Со специальным ковриком занятия спортом окажутся намного приятнее. Он выполнен из специального материала, который в скрученном состоянии не занимает много места в шкафу.

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2. Эспандеры

Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

Это специальная тренировочная резинка, которая позволит выполнять специальные силовые нагрузки. Каждому цвету присущ определённый уровень упругости.

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3. Эластичная верёвка

Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

Такая эластичная верёвка позволяет делать различного рода упражнения на растяжку мышц. Такие товары для спорта особенно нужны тем, кто тренируется дома.

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4. Латексный эспандер

Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

Это немного другой вид эспандера, который позволят делать упражнения на растяжку. Он хорошо подходит как для кроссфита, так и для йоги.

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5. Нарукавный чехол

Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

Нарукавный чехол отлично подойдёт для занятий бегом. Чтобы не тащить лишние сумки или рюкзак, достаточно надеть чехол на руку. В него поместится и телефон, и ключи, и деньги.

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6. Женские гантели

Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

Гантели продаются в разных весовых категориях. Данные товары для спорта предназначены для девушек и хорошо подойдут для выполнения лёгких силовых упражнений.

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7. Мужские гантели

Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

Такие гантели удобно хранить у себя дома, и они помогут вам поддерживать форму. Конечно, для достижения более мощного результата нужно заниматься с более крупным весом. Однако для домашнего спорта эти в самый раз!

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8. Спортивные часы

Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

Такие часики помогут отслеживать дистанцию и калории. Это специальные фитнес-часы, которые будут отражать основные показатели, будь то пульс, количество пройденных шагов или сожжённых калорий.

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9. Горизонтальная планка

Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

Такая вот горизонтальная планка крепится в дверной проём и служит отличным инструментом для минимальных нагрузок.

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10. Бутылка для воды

Эти товары с Aliexpress позволят вам заниматься спортом дома

Куда же без воды? Люди, занимающиеся спортом, обязаны пить воду и в большом количестве. Из-за неудобства многие просто-напросто забывают про этот момент. Как видите, товары для спорта нужны не только для тренировки, но и для ее облегчения.

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