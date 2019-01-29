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Фильмы с нереальным бюджетом: 10 самых дорогих кинокартин

30.01.2019 17:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сколько уходит денег и ресурсов на производство фильма, одним только создателям и продюсерам известно. Не всегда кино с огромными затратами оказывается на вершине Олимпа, а фильм с мизерным бюджетом – неудачей. Мы с вами видим уже готовый продукт: хороший или плохой, с большим бюджетом или маленьким (об этом бывает не сразу и догадаешься). И оцениваем его независимо от вложенных денег.
Мы составили список, где собрали мировые фильмы с самым большим бюджетом, чтобы понимать, насколько велик размах кинопроизводства.

Фильмы с нереальным бюджетом: 10 самых дорогих кинокартин

№10. История игрушек: Большой побег

Американский анимационный фильм про мальчика Энди и его многочисленных говорящих игрушек. Бюджет составил $200 млн, очень много денег ушло на большую команду профессиональных аниматоров и на гонорары известным актерам, которые озвучивали героев.

№9. Аватар

Все помнят этих голубых трогательных существ, которые летают на диких животных и живут в совершенно магическом мире. Сделал фильм особенный Джеймс Кэмерон, который в 1997 году создал шедевр «Титаник», получивший ошеломительный успех и остается до сих пор фаворитом многих. Бюджет «Аватара» — $237 млн, а собрал более $2 млрд! Это один из кассовых фильмов всех времен. Говорят, что Кэмерон помышляет снять еще три продолжения.

№8. 007:Спектр

Бюджет самого первого фильма в череде картин о Джеймс Бонде — «Доктор Ноу» — составлял всего $1 млн. Однако, как и другие фильмы с большим бюджетом, «Спектр» 2015 года удивил своими «денежными размерами» — $245 млн! Он стал одним из кассовых фильмов в этой серии с мировым доходом – $880 млн. Оригинальная композиция Сэма Смита «Writingʼs on the Wall» принесла ему 2 награды: «Оскар» и «Золотой глобус», хотя он признается, что потратил на песню всего полчаса.

№7. Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

Этот фильм 2016 года поклонники не очень оценили, сказали, что история не захватывающая, актерская игра слабая, сюжет утомительный. Фильм идет около 3 часов. Несмотря на то, что «Бэтмена…» приняли не с распростертыми объятиями, фильм заработал в прокате $600 млн, а бюджет между тем составил $250 млн.

№6. Гарри Поттер и Принц-полукровка

Определенным фильмам действительно нужен огромный бюджет, и Гарри Поттер – один из них! Предыдущая часть «Орден Феникса» был встречен неоднозначными отзывами, а вот «Принц-полукровка» отлично принят даже критиками, которые не особенно любят всю эту гаррипоттеровскую эпопею. Бюджет фильма – $250 млн.

№5. Рапунцель: Запутанная история

Этот фильм не единственная анимационная картина в этом списке, но «Рапунцель» — самое дорогое анимационное кино всех времен. Знаете, какая причина? Волосы Рапунцель! Разработчикам программного обеспечения и аниматорам потребовалось шесть лет, чтобы создать программы, которые позволили бы волосы двигаться и лежать естественным образом. А также улучшить внешний вид фильма в соответствии с классическими примерами Диснея. На «Рапунцель» потрачено $260 млн. Но по оценкам критиков и зрителей очень заслуженно. Как и многие фильмы с таким бюджетом, «Запутанная история» получилась очень зрелищной.

№4. Человек-паук 3: Враг в отражении

Этот фильм стал самым дорогим ($263 млн) из трилогии. А по оценкам – самым худшим. Хоть о нем говорили, что здесь слишком много злодеев, слишком много заговоров, романтических недоразумений и разговоров, фильм собрал в мировых кассах $891 млн.

№3. Мстители: Эра Альтрона

Продолжение успешной первой части «Мстители» режиссера Джосса Уидона. В этой части блестящий актерский состав (например, Роберт Дауни-младший и Скарлетт Йоханссон). Фильм был сделан в основном в Англии. Но также съемки проходили в Италии, Нью-Йорке, Республике Бангладеш и Южной Корее. Бюджет фильма составил $279 млн. А в кассах картина заработала $1,4 млрд, благодаря чему он разместился на шестом месте среди самых успешных фильмов в прокате за всю историю.

№2. Пираты Карибского моря: На краю света

Оказывается, что делать «Пиратов» чертовски дорого, все фильмы (части) могут похвастать бюджетом около $200 млн. Расход на эту (третью) часть составил $300 млн, «На краю света» стал главным кассовым хитом, самым успешным фильмом 2007 года и заработал более $960 млн во всем мире.

1. Как думаете, какой фильм занял первое место? Те же «Пираты»!

Бюджет предпоследней части «Пираты Карибского моря: На странных берегах» 2011 года составил $378 млн. Несмотря на неоднозначные отзывы, игра актеров окупилась – фильм собрал более $1 млрд по всему миру.

Текст: Flytothesky.ru

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Сколько уходит денег и ресурсов на производство фильма, одним только создателям и продюсерам известно. Не всегда кино с огромными затратами оказывается на вершине...
 
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