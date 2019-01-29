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3 главные ошибки, из-за которых мужчина перестает вас ценить

30.01.2019 16:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда вы встречались, все было по-другому – любовь, нежность, подарки и бесконечная забота с его стороны. Так куда же это подевалось – восхищение, трепет чувств, желание быть нужным и полезным? Почему когда-то щедрый партнер стал скупым на эмоции и жестким в общении, перестал с вами считаться, носить кофе в постель и хвастаться вами перед друзьями. Скорее всего, вы где-то напортачили. Давайте поищем ошибки в поведении, из-за которых мужчина перестает ценить женщину.

3 главные ошибки, из-за которых мужчина перестает вас ценить

Почему мужчина перестает ценить свою женщину?

Ошибка 1. Неуверенность в себе и страх его потерять

Он такой заботливый, веселый и популярный, настоящая находка! Деньги зарабатывает, детей любит, не пьет – чего еще желать? И тут многих женщин накрывает: а вдруг кто-то позарится на ее счастье, влезет в семью и отберет? Или хуже – мужчине самому станет скучно, он остынет и уйдет к другой, бросив ее одну. На этой почве она начинает создавать себе проблемы, слишком сильно цепляясь за избранника, ублажая все его капризы, жертвуя своими принципами. А мужчины молниеносно считывают этот страх и вылезают на голову: шутка ли, с ним живет женщина, готовая на все, чтобы его не потерять! Однажды он забывает подарить цветы. Потом перестает помогать по дому. Потом начинает качать права, считая, что все вокруг ему должны. А она терпит, чувствуя себя недостойной, зависимой или слабой (выберите свой вариант). И пока вы не научитесь ценить себя, не выставите твердые границы, мужчина продолжит вытирать о вас ноги. Вы же сами ему это позволили.

3 главные ошибки, из-за которых мужчина перестает вас ценить

Ошибка 2. Неумение сказать «нет», настоять на своем мнении

Согласитесь, трудно уважать того, у кого нет своей индивидуальности, кто во всем с тобой соглашается, поддакивает, живет твоими интересами. В таких отношениях быстро становится скучно, пропадает огонь и интерес, нет обмена энергиями. Жена кажется какой-то глупой и пустой, копирует тебя, как попугай, транслирует под копирку твои мысли. Возможно, она просто не хочет никого обидеть, старается угодить своему мужчине, поддержать – но не ценой же собственного «я»? Нужно понимать, что в отношениях должен быть диалог, обмен взглядами, пусть вы и проповедуете в корне разные идеи. Это подогревает интерес друг к другу, показывает вас личностью, способной думать и мыслить своей головой, отстаивать свои убеждения. Такая женщина куда интереснее глупой пустышки. Потому что хорошо знает себя, имеет собственные взгляды на жизнь, интересы. За это ее и хочется уважать. Мужчина никогда не перестанет ценить такую женщину!

3 главные ошибки, из-за которых мужчина перестает вас ценить

Ошибка 3. Фанатичная любовь, когда мужа превращают в кумира

Если женщина играет в одни ворота, нужно остановиться и подумать, почему так происходит, а не спускать все на тормозах. О чем мы говорим? Существует такой тип жен, которые слишком сильно обожествляют своего мужчину, буквально заваливают его любовью, выполняют все его прихоти, жертвуя своей жизнью, чтобы он был счастлив. При этом они забывают о себе, забрасывают друзей, хобби, работу и всю себя посвящают мужу, его карьере, здоровью. Выготавливают ему борщи, сдувают с него пылинки, пекутся о его настроении, все прощают… Логично, что мужчина расслабляется, чувствует себя хозяином ситуации, которому все дозволено, и перестает ценить женщину. Но разве вы не заслуживаете собственной жизни? Прекратите опекать партнера, не делайте из мужчины кумира, переключитесь на себя. Как только вы вспомните, что являетесь отдельным человеком со своими интересами, целями и желаниями; как только поймете, что семья – это союз двух равных людей, а не отношения короля и прислуги, — все встанет на свои места.

3 главные ошибки, из-за которых мужчина перестает вас ценить

Надеемся, вы поняли, что проблема не в партнере, а в вас. Вы сами себя не уважаете, обижаете, говорите себе «нет»… окружающие просто транслируют ваши мысли. Учитесь любить себя, найдите в себе точку опоры – и мир изменится. Неужели вы этого не достойны?

Текст: Flytothesky.ru

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Когда вы встречались, все было по-другому – любовь, нежность, подарки и бесконечная забота с его стороны. Так куда же это подевалось – восхищение, трепет чувств,...
 
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