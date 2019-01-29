10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

На Aliexpress есть просто огромное множество товаров для жизни и быта. Но почему-то определённые категории вещей остаются без внимания. Мы решили сделать для вас подборку разных мелочей, которые пригодятся в ванной. Итак, здесь все для ванной комнаты, чего вам так давно не хватало!
1. Настенный держатель для зубных щёток
Чтобы не захламлять пространство дополнительными стаканчиками для хранения зубных щёток, можете повесить на стену или зеркало такой вот милый держатель. Он довольно вместительный и доступен в двух цветах.
Очень удобное и компактное зеркало, которое содержит в себе две поверхности: обычную и увеличительную. Более того, при подключении к источнику питания, зеркало будет подсвечиваться. Очень удобно для нанесения макияжа или бритья.
Держатель для заказа доступен в нескольких цветах, так что в любом случае гармонично впишется в дизайн ванной комнаты. Просто прикрепите его на стену и храните там зубные щётки. Ну а для зубной пасты разработан специальный настенный держатель, который при нажатии будет автоматически выдавливать необходимое количество зубной пасты.
Те, кто привыкли использовать фен после каждого мытья головы, знают про все неудобства его хранения и использования. С таким держателем каждое применение не вызовет у вас особых трудностей. Держатель поможет сэкономить место ванной комнаты, а дополнительная подставка вместит все приборы по уходу, будь то расчёски или плойки.
Это именно то, чего вам так не хватало! Подушка выполнена из мягкого материала и крепится на силиконовые присоски. К тому же, подушка надувная, поэтому при отсутствии необходимости использования вы сможете хранить её в любой полочке.
Такой распылитель, во-первых, позволит сэкономить воду, а во-вторых, пригодится в случаях, когда напор воды не подходит. Хорошо подойдёт для маленьких деток, которые не справляются с мощным напором. Применим для ванной комнаты и кухни.