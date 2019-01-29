10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты





На Aliexpress есть просто огромное множество товаров для жизни и быта. Но почему-то определённые категории вещей остаются без внимания. Мы решили сделать для вас подборку разных мелочей, которые пригодятся в ванной. Итак, здесь все для ванной комнаты, чего вам так давно не хватало!

1. Настенный держатель для зубных щёток





Чтобы не захламлять пространство дополнительными стаканчиками для хранения зубных щёток, можете повесить на стену или зеркало такой вот милый держатель. Он довольно вместительный и доступен в двух цветах.

2. Настенные органайзеры





Согласитесь, что именно таких органайзеров обычно не хватает в ванной. Можете приобрести себе как стандартный, так и угловой. В общем, очень удобно и лаконично.

3. Фильтр-присоска





Такой фильтр крепится за секунды, легко снимается и собирает весь ненужный мусор или волосы из ванной комнаты. Он силиконовый, поэтому прослужит вам долгие годы.

4. Пластиковый механизм для зубной пасты





Чтобы не заморачиваться по утрам, пытаясь выдавить остатки зубной пасты из тюбика, купите себе такой пластиковый незамысловатый механизм. Просто и удобно.

5. Светодиодное увеличительное зеркало





Очень удобное и компактное зеркало, которое содержит в себе две поверхности: обычную и увеличительную. Более того, при подключении к источнику питания, зеркало будет подсвечиваться. Очень удобно для нанесения макияжа или бритья.

6. Держатель для зубной пасты и щёток





Держатель для заказа доступен в нескольких цветах, так что в любом случае гармонично впишется в дизайн ванной комнаты. Просто прикрепите его на стену и храните там зубные щётки. Ну а для зубной пасты разработан специальный настенный держатель, который при нажатии будет автоматически выдавливать необходимое количество зубной пасты.

7. Держатель для хранения фена





Те, кто привыкли использовать фен после каждого мытья головы, знают про все неудобства его хранения и использования. С таким держателем каждое применение не вызовет у вас особых трудностей. Держатель поможет сэкономить место ванной комнаты, а дополнительная подставка вместит все приборы по уходу, будь то расчёски или плойки.

8. Силиконовый очиститель слива





Такой вот силиконовый инструмент лёгким движением руки поможет очистить забившийся слив. На самом деле, штука действительно полезная!

9. Подушка для ванны





Это именно то, чего вам так не хватало! Подушка выполнена из мягкого материала и крепится на силиконовые присоски. К тому же, подушка надувная, поэтому при отсутствии необходимости использования вы сможете хранить её в любой полочке.

10. Распылитель





Такой распылитель, во-первых, позволит сэкономить воду, а во-вторых, пригодится в случаях, когда напор воды не подходит. Хорошо подойдёт для маленьких деток, которые не справляются с мощным напором. Применим для ванной комнаты и кухни.

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