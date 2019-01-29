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10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

30.01.2019 18:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

На Aliexpress есть просто огромное множество товаров для жизни и быта. Но почему-то определённые категории вещей остаются без внимания. Мы решили сделать для вас подборку разных мелочей, которые пригодятся в ванной. Итак, здесь все для ванной комнаты, чего вам так давно не хватало!

1. Настенный держатель для зубных щёток

10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

Чтобы не захламлять пространство дополнительными стаканчиками для хранения зубных щёток, можете повесить на стену или зеркало такой вот милый держатель. Он довольно вместительный и доступен в двух цветах.

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2. Настенные органайзеры

10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

Согласитесь, что именно таких органайзеров обычно не хватает в ванной. Можете приобрести себе как стандартный, так и угловой. В общем, очень удобно и лаконично.

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3. Фильтр-присоска

10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

Такой фильтр крепится за секунды, легко снимается и собирает весь ненужный мусор или волосы из ванной комнаты. Он силиконовый, поэтому прослужит вам долгие годы.

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4. Пластиковый механизм для зубной пасты

10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

Чтобы не заморачиваться по утрам, пытаясь выдавить остатки зубной пасты из тюбика, купите себе такой пластиковый незамысловатый механизм. Просто и удобно.

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5. Светодиодное увеличительное зеркало

10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

Очень удобное и компактное зеркало, которое содержит в себе две поверхности: обычную и увеличительную. Более того, при подключении к источнику питания, зеркало будет подсвечиваться. Очень удобно для нанесения макияжа или бритья.

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6. Держатель для зубной пасты и щёток

10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

Держатель для заказа доступен в нескольких цветах, так что в любом случае гармонично впишется в дизайн ванной комнаты. Просто прикрепите его на стену и храните там зубные щётки. Ну а для зубной пасты разработан специальный настенный держатель, который при нажатии будет автоматически выдавливать необходимое количество зубной пасты.

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7. Держатель для хранения фена

10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

Те, кто привыкли использовать фен после каждого мытья головы, знают про все неудобства его хранения и использования. С таким держателем каждое применение не вызовет у вас особых трудностей. Держатель поможет сэкономить место ванной комнаты, а дополнительная подставка вместит все приборы по уходу, будь то расчёски или плойки.

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8. Силиконовый очиститель слива

10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

Такой вот силиконовый инструмент лёгким движением руки поможет очистить забившийся слив. На самом деле, штука действительно полезная!

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9. Подушка для ванны

10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

Это именно то, чего вам так не хватало! Подушка выполнена из мягкого материала и крепится на силиконовые присоски. К тому же, подушка надувная, поэтому при отсутствии необходимости использования вы сможете хранить её в любой полочке.

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10. Распылитель

10 незаменимых вещей с Aliеxpress для ванной комнаты

Такой распылитель, во-первых, позволит сэкономить воду, а во-вторых, пригодится в случаях, когда напор воды не подходит. Хорошо подойдёт для маленьких деток, которые не справляются с мощным напором. Применим для ванной комнаты и кухни.

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На Aliexpress есть просто огромное множество товаров для жизни и быта. Но почему-то определённые категории вещей остаются без внимания. Мы решили сделать для вас...
 
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