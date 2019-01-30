Все, что нужно знать о правильном заваривании чая

Одно из приятных занятий, когда собираешься с близкими, – чаепитие. Не важно, где вы встречаетесь: в баре, специальной чайной или дома – это всегда особенный ритуал. Но чай – это не просто листики-цветочки, а очень тонкая материя, которая требует определенного подхода. Если вы готовите душевный напиток дома, обратите внимание, как правильно заваривать чай.





Качество воды

Чашка чая на 99% состоит из воды, и хорошая вода так же важна для вкусного напитка, как и сам чай. Вода с высоким содержанием минералов, особенно кальция или магния (жесткая вода), хлорированная, соленая, обессоленная морская вода или несколько раз вскипяченная не подходит для приготовления качественного чая.





Идеальная вода, конечно, родниковая. Но, если вы не живете, например, в Стокгольме , где водопроводная вода добывается из водохранилищ, питаемых ледниками, то просто используйте качественную очищенную воду.

Кипятить воду можно только один раз, при повторной попытке снижается уровень углекислого газа и соответственно снижается кислотность. Это приводит к изменению цвета и вкуса напитка.

Как правильно заваривать чай

В этом деле главное место занимает все: количество чая, качество и количество воды, посуда. Классический способ – это использовать 2,5 г чая на 220 мл воды. Кстати, всю посуду, необходимую для чаепития, нужно предварительно нагреть. Сухой и чистой ложкой положите эти 2,5 г в теплый чайник и залейте недавно закипевшей водой. Заваривать нужно от 3 до 5 минут.





Температура воды

Каждый сорт чая имеет свои особенности. Зеленый чай (и белый), как правило, более мягкий и нежный, чем черный чай, поэтому к нему нужно относиться с особым уважением и заваривать в воде не выше 75°C, белый даже при 55-70°C. Улун (и желтый чай) можно заваривать при температуре 85°C, а черный чай – водой 90-95°C.

Рекомендуют во время приготовления чая помешивать его. Итак, после 30 секунд, как вы залили листья водой нужной температуры, помешайте напиток чистой ложкой – так настроится правильный контакт между чайными листьями и водой. Черный чай следует заваривать в течение 3-4 минут, помешивая сразу при добавлении воды, потом через минуту и перед самой подачей на стол. Улун и зеленый чай можно заваривать 2 минуты и помешать 1 раз. Важно! Если вы хотите сделать чай покрепче, лучше не держите его больше времени, а добавьте на тот же объем воды больше листиков (или пакетиков).

Многие считают, что правильно заваривать чай только один раз. Однако многие виды чая хороши для второго (и даже нескольких раз) заваривания. Более того, такой способ может выявить в напитке более глубокие и тонкие ароматы . Обычно для такого метода заваривания подходят улун, пуэр, зеленый и белый чай. Поэкспериментируйте, возможно, вам понравится второй вариант напитка больше, чем первый.





По завершению заваривания разлейте чай в теплые чашки (перед этим ополосните их кипятком). Лучшая температура, при которой следует пить чай, колеблется примерно между 65-70 °C. Но этот момент, конечно, не так принципиален и может варьироваться. Пейте в таком виде, в котором вам комфортно, и даже можете подсластить. Хотя вы знаете, что качественный дорогой чай лучше не смешивать с сахаром.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Разбираемся в популярных сортах чая: какой подойдет именно вам