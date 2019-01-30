Самые необычные планеты, в реальность которых сложно поверить

Мы жители планеты Земля. А что нам, простым смертным, известно о других планетах Вселенной, кроме школьного курса астрономии, сведений о полетах на Луну и мечтах Маска колонизировать Марс ? За пределами Солнечной системы есть еще тысячи и тысячи странных планет, о которых мы не подозреваем. Мы составили для вас список, куда включили самые необычные, странные и даже страшные планеты, о которых, может быть, вы еще не слышали.





Каждый день НАСА исследует космическое пространство в поиске новых планет и других «обитателей» Вселенной. Множество планет, которые существуют за пределами Солнечной системы (иначе их называют экзопланеты), обнаруживают каждый год. Бывают просто холодные глыбы скал, вращающиеся вокруг далеких неизвестных звезд, но бывает, встречаются такие, от которых замирает сердце. Вот самые неожиданные и причудливые из них:

1. Самая горячая планета

Температура планеты в первую очередь зависит от того, на каком расстоянии она находится от своего «хозяина» (звезды) и в какой степени он горяч. Например, в нашей Солнечной системе Меркурий находится ближе всего к Солнцу (своему «хозяину») и температура на стороне, где на планете день, повышает 430°C. Температура Солнца – 5505°C.





Звезды более крупные и жаркие, чем Солнце. Звезда KELT-9 в целых 2,5 раза больше Солнца, а температура поверхности – почти 10000°C. Планета вращается вокруг звезды, к которой намного ближе по расстоянию, чем Меркурий к Солнцу. И внимание, ее температура равна 4300°C – даже звезды бывают холоднее. Однако планета KELT-9 b со временем уменьшается, потому что молекулы в ее атмосфере распадаются на атомы и сгорают. Говорят, что самая горячая планета в итоге сожжет сама себя и исчезнет. Как вам такое небесное тело , которое открывает наш список «необычные планеты Солнечной системы и за ее пределами»?

2. Самая холодная планета

Следуя логической цепочке и антонимическим связям слов, речь сейчас пойдет о самой холодной планете. Ее температура составляет -225°C. Она почти в 6 раз больше Земли, а ее звезда-хозяин очень маленького размера и носит прозвище «красный карлик». Планета OGLE-2005-BLG-390L b удалена от Солнечной системы на самое большое расстояние (по сравнению с другими экзопланетами) – 28 000 световых лет.





3. Почти Сатурн

Планета J1407B похожа на одну большую оптическую иллюзию. Дело в том, что по форме она очень напоминает Сатурн, только вместо семи колец у планеты их – 37. Кольца охватывают почти 120 млн км — это в 200 раз больше колец Сатурна! Планета расположена не очень далеко от Земли (если сравнивать с самой холодной) — всего лишь на расстоянии 435 световых лет.





Профессор физики и астрономии Eric Mamajek по этому поводу сообщил: «Это, наверное, первое косвенное доказательство того, что у планет есть спутники даже за пределами нашей Солнечной системы».

4. Самая большая планета

DENIS-P J082303.1-491201 b, как и другие необычные планеты Вселенной , удивляет своей изюминкой. Планета почти в 29 раз превосходит массу Юпитера и в 17 раз массу Земли. Она считается самой массивной планетой среди обнаруженных экзопланет. Забавно, но ее звезда считается самой маленькой среди остальных. И что удивительно, эта самая большая планета состоит не из газа, как можно подумать сразу, а из твердых тел (преимущественно камней).





5. Два в одном

Или планета-крайность. Только вообразите: с одной стороны планета напоминает раскаленный шар, а с другой – покрыта льдом. Называется она CoRot-7 b и почти в 2 раза больше Земли. А соль в том, что планета ближе к своей звезде в 60 раз, чем мы к Солнцу. На одной стороне температура планеты может достигать 2600°C. Это достаточная температура, чтобы плавить камни. С другой стороны планета очень холодная, и температура опускается до -200°C. Эту странность CoRot-7 b прозвали как два ада в одном.





Изначально, когда была обнаружена планета, ее приняли за первую экзопланету, которая похожа на Землю. Но спустя время стало очевидным, что CoRot-7 b совершенно не предназначена для жизни.

6. Самая маленькая планета

Кроме отличительной особенности в размере, эта планета, как и другие необычные планеты, удивляет своей поверхностью – она покрыта лавой. Kepler-10 b была первой экзопланетой, которая является скалистой и находится не в Солнечной системе. Она обнаружена в 560 световых лет от Земли. Температура поверхности доходит до 1400°C, и именно это стало причиной расплавления скал и превращения поверхности Kepler-10 b в раскаленный океан. Планета имеет очень яркий оттенок красного, невероятно насыщенный, как будто на поверхности вечный пожар.





7. Дождь из стекла

Это планета обладает очень неординарными свойствами. Она находится в 63 световых годах от Земли и на ней идет дождь. Кажется, что удивительного. Но осадки выпадают в виде стекла и не прямо, как мы привыкли, а в сторону. Это происходит из-за сильного ветра на планете HD 189733 b, он просто сносит их в сторону. Знаете скорость ветра? 8700 км/час! Представить это сложно и не нужно. Не дай бог попасть под такой ураган и град! Своеобразные осадки свойственны планете, потому что ее атмосфера насыщена диоксидом кремния, и, когда идет «дождь», условные капли расплавляются при падении и затвердевают.





8. Планета-океан

Планета представляет собой потоп времен Ноева ковчега. Экзопланета GJ 1214 b в 3 раза больше Земли, но вода на Земле составляет только 5 сотых процента от всей массы, а вода этой планеты — целых 10% массы. Вы представляете разницу?





Океаны, которые есть на планете, ошеломительно глубокие – 1500 км! В то время как на Земле мы считаем самым глубоким местом Марианскую впадину (более 11 км). Страшно представить, кто может жить на дне этого бесконечного океана . И мы вряд ли когда-нибудь об этом узнаем.

Вот какие исключительные особенности и ошеломительные загадки таят в себе самые необычные планеты, известные человечеству.

Текст: Flytothesky.ru

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