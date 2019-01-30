Где-то на этой куче одежды разлегся кот. Видите его?

Все знают, что коты – это «жидкость», которая то и дело затекает во всякие коробки и укромные уголки, оставляя после себя кучу шерсти. Совпадение это или нет, но больше всего шерсти собирается именно на одежде. Ведь эти усатые охотники очень любят спать на случайно забытых кофтах или брюках. Кстати, сегодняшний кот, который спрятался на одежде, не исключение. Лишь в редких случаях питомец может устоять перед целой горой оставленной кем-то одежды. Получится ли у вас найти этого пушистого правонарушителя?

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Еще одна головоломка:

Вопрос, на который никто не может дать правильный ответ