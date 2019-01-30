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Где-то на этой куче одежды разлегся кот. Видите его?

31.01.2019 16:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Все знают, что коты – это «жидкость», которая то и дело затекает во всякие коробки и укромные уголки, оставляя после себя кучу шерсти. Совпадение это или нет, но больше всего шерсти собирается именно на одежде. Ведь эти усатые охотники очень любят спать на случайно забытых кофтах или брюках. Кстати, сегодняшний кот, который спрятался на одежде, не исключение. Лишь в редких случаях питомец может устоять перед целой горой оставленной кем-то одежды. Получится ли у вас найти этого пушистого правонарушителя?

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Где-то на этой куче одежды разлегся кот. Видите его?

Еще одна головоломка:
Вопрос, на который никто не может дать правильный ответ

 
 
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Все знают, что коты – это «жидкость», которая то и дело затекает во всякие коробки и укромные уголки, оставляя после себя кучу шерсти. Совпадение это или нет, но...
 
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Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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Слуцк Город
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