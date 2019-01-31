ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

31.01.2019 23:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

Скучная учеба — это очень долгий и нудный процесс, от которого мало кто в восторге. Но с помощью милых и прикольных вещей можно скрасить свои серые будни. Мы сделали для вас подборку полезных и очень милых вещиц с Aliexpress, которые просто созданы для того, чтобы поднять вам настроение. Эти товары для учебы позволят самообразованию быть эффективным и интересным.

1. Календарь

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

Такой вот удобный календарь, рассчитанный на каждый месяц, будет служить вам отличным помощником в планировании основных событий и мероприятий. Можно хранить на столе, а можно повесить на стену.

Купить

2. Наборы ручек

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

Зачем пользоваться обычными скучными ручками, когда есть вот такие интересные наборы на любой вкус?

Купить

3. Ежедневник

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

Ежедневники важны и очень нужны. Эти товары для учебы отлично помогают планировать свою неделю. Здесь вы можете записывать своё расписание занятий, задания и делать другие заметки.

Купить

4. Блокнот в виде шоколадки

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

Блокнот – это вообще очень полезная штука. Те, кто не любят ежедневники, пользуются обычными блокнотами. Они меньше по объему и размеру. Туда можно точно так же записывать важную информацию.

Купить

5. Металлическая стойка для книг

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

Такая стойка смотрится очень эстетично и не занимает много места. Отлично подойдёт для хранения основной литературы и материалов для обучения.

Купить

6. Настольная лампа

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

Конечно, сейчас в магазинах можно найти кучу вариантов настольных ламп. Однако мало где можно встретить такую маленькую и компактную лампу. Она очень эластичная, лаконичная и не занимает много места, так что даже может поместиться в ваш рюкзак или сумку. Такие товары для учебы понадобятся каждому.

Купить

7. Цветные стикеры

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

Стикеры не просто скрашивают рутинную учёбу, но и помогают фиксировать нужную информацию, не обрисовывая книги. Можно их также использовать в качестве закладок.

Купить

8. Прозрачная косметичка

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

Милейшая косметичка может служить вам и папкой, и пеналом одновременно. Просто выберите себе нужный формат и пользуйтесь на здоровье!

Купить

9. Складная папка

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

Суть такой папки заключается в том, что она может приобрести широкий формат. Подойдёт как для переноса документов, так и для хранения их на рабочем месте. Товары вроде этой папки очень помогут в процессе учебы.

Купить

10. Калькулятор

Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения

Ну и куда же без калькулятора? Очень часто телефонами не разрешают пользоваться, поэтому на смену приходит калькулятор. Такой вот компактный и милый!

Купить

Присоединяйтесь к нашему новому Telegram-каналу Смотри, что я нашел на Aliexpress, в котором мы будем ежедневно делиться интересными находками!

Также смотрите:
Эти небанальные канцтовары с Aliexpress вы не найдете в обычных магазинах

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скучная учеба — это очень долгий и нудный процесс, от которого мало кто в восторге. Но с помощью милых и прикольных вещей можно скрасить свои серые будни. Мы...
 
Новости дня
Новости
 
Как летать на самолете по всему миру практически бесплатно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика