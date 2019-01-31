Эти товары с Aliexpress облегчат вам процесс обучения





Скучная учеба — это очень долгий и нудный процесс, от которого мало кто в восторге. Но с помощью милых и прикольных вещей можно скрасить свои серые будни. Мы сделали для вас подборку полезных и очень милых вещиц с Aliexpress, которые просто созданы для того, чтобы поднять вам настроение. Эти товары для учебы позволят самообразованию быть эффективным и интересным.

1. Календарь





Такой вот удобный календарь, рассчитанный на каждый месяц, будет служить вам отличным помощником в планировании основных событий и мероприятий. Можно хранить на столе, а можно повесить на стену.

2. Наборы ручек





Зачем пользоваться обычными скучными ручками, когда есть вот такие интересные наборы на любой вкус?

3. Ежедневник





Ежедневники важны и очень нужны. Эти товары для учебы отлично помогают планировать свою неделю. Здесь вы можете записывать своё расписание занятий, задания и делать другие заметки.

4. Блокнот в виде шоколадки





Блокнот – это вообще очень полезная штука. Те, кто не любят ежедневники, пользуются обычными блокнотами. Они меньше по объему и размеру. Туда можно точно так же записывать важную информацию.

5. Металлическая стойка для книг





Такая стойка смотрится очень эстетично и не занимает много места. Отлично подойдёт для хранения основной литературы и материалов для обучения.

6. Настольная лампа





Конечно, сейчас в магазинах можно найти кучу вариантов настольных ламп. Однако мало где можно встретить такую маленькую и компактную лампу. Она очень эластичная, лаконичная и не занимает много места, так что даже может поместиться в ваш рюкзак или сумку. Такие товары для учебы понадобятся каждому.

7. Цветные стикеры





Стикеры не просто скрашивают рутинную учёбу, но и помогают фиксировать нужную информацию, не обрисовывая книги. Можно их также использовать в качестве закладок.

8. Прозрачная косметичка





Милейшая косметичка может служить вам и папкой, и пеналом одновременно. Просто выберите себе нужный формат и пользуйтесь на здоровье!

9. Складная папка





Суть такой папки заключается в том, что она может приобрести широкий формат. Подойдёт как для переноса документов, так и для хранения их на рабочем месте. Товары вроде этой папки очень помогут в процессе учебы.

10. Калькулятор





Ну и куда же без калькулятора? Очень часто телефонами не разрешают пользоваться, поэтому на смену приходит калькулятор. Такой вот компактный и милый!

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