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Проверьте, насколько хорошо вы знаете чудеса света
01.02.2019 09:30 — Калейдоскоп | Flytothesky
Несмотря на то, что о чудесах света слышал каждый, мало кто представляет, что за сооружения и памятники древности вообще входят в этот список. А о том, что самих списков чудес существует несколько, знают вообще единицы! Мы предлагаем вам отличный шанс пополнить свою копилку знаний и поучаствовать в небольшой викторине. Как думаете, сможете ответить хотя бы на половину вопросов? Какие чудеса света вам знакомы? Давайте проверим это!
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Несмотря на то, что о чудесах света слышал каждый, мало кто представляет, что за сооружения и памятники древности вообще входят в этот список. А о том, что самих...
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