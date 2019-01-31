Проверьте, насколько хорошо вы знаете чудеса света





Несмотря на то, что о чудесах света слышал каждый, мало кто представляет, что за сооружения и памятники древности вообще входят в этот список. А о том, что самих списков чудес существует несколько, знают вообще единицы! Мы предлагаем вам отличный шанс пополнить свою копилку знаний и поучаствовать в небольшой викторине. Как думаете, сможете ответить хотя бы на половину вопросов? Какие чудеса света вам знакомы? Давайте проверим это!

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Значение этих слов известно лишь единицам. Проверьте свои знания!