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Только настоящий хищник сможет найти птицу на фотографии
01.02.2019 23:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Природа хорошо постаралась, создавая симбиоз хищников и их жертв. В противовес прекрасному нюху и острому зрению мы имеем не менее развитые слух и скорость. Но есть то, что объединяет обе стороны, – умение прекрасно сливаться с окружающей средой. Сегодня мы попробуем пробудить ваше животное начало, чтобы выяснить, кто из вас хищник, а кто – добыча. Сможете найти спрятавшуюся птицу на фотографии?
Присмотритесь, она прямо под носом…
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Природа хорошо постаралась, создавая симбиоз хищников и их жертв. В противовес прекрасному нюху и острому зрению мы имеем не менее развитые слух и скорость. Но есть...
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