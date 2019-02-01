Сколько процентов добра и зла в вашем подсознании?





Как вы думаете, можно ли назвать вас по-настоящему хорошим человеком? Или же вы считаете себя воплощением всего плохого? Если вы хотите разобраться в этих вопросах, то спешим предложить тест, который точно определит, как именно поделено ваше сознание. Добро или зло? Постарайтесь отвечать на вопросы искренне, чтобы получить максимально объективный результат.

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