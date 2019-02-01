Как группа крови может определить ваш характер и способности

По группе крови можно узнать характер человека. Она оказывает серьезное влияние на наши физиологические параметры, определяет предрасположенность к болезням, успехи в спорте и даже способность бороться со стрессами. В каком-то смысле это уникальный параметр, который влияет на наш образ жизни, отношения, успех диеты. Не верите? В этой статье мы поговорим об удивительных вещах, на которые давно пора обратить внимание.





Характер по группе крови: о чем вам стоит знать?

1. Предрасположенность к болезням

Ученые давно доказали, на здоровье человека влияет не только стиль жизни, питание или наследственные заболевания, но также и группа крови. Например, у людей, которые принадлежат к типу А и В, гораздо больше шансов подхватить болезни сердца . Они чаще переживают инсульты и тромбозы. Тогда как 0 и АВ имеют склонности к инфекционным заболеваниям. Но давайте подробнее: к каким заболеваниям склонны люди по типу крови?

I группа крови – обладают сильной иммунной системой и хорошим обменом веществ. Часто доживают до старости без серьезных проблем с телом. Среди главных рисков – язва желудка, аллергии, проблемы с кожей и кишечником.

II группа крови – обладают слабым здоровьем, которое нужно постоянно поддерживать и закалять. Часто страдают болезнями печени и желчного пузыря. Имеет проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, у них высокий риск развития диабета и рака желудка.

III группа крови – несмотря на крепкую нервную систему, подвержены развитию диабета, различным аутоиммунным заболеваниям. Могут испытывать проблемы с органами дыхания и функционированием поджелудочной железы.

IV группа крови – наиболее характерные болезни, связанные с заболеваниями опорно-двигательной системы и поджелудочной. В целом отличаются крепким здоровьем.





2. Физические возможности

Конечно, лучше выбирать тот вид спорта, к которому лежит душа , который делает нас счастливыми. Но ученые не отрицают того факта, что каждый человек может иметь ярко-выраженные способности к конкретным областям именно по группе крови. Какие это направления?

Для представителей I группы крови подходят занятия легкой атлетикой. Люди этого типа довольно выносливы. Легко выдерживают большие нагрузки, бег на длительные дистанции.

Для людей со II группой крови характерна необычайная гибкость. Из них получаются великолепные гимнасты, йоги, представители различных направлений единоборств, где нужно овладеть точной техникой.

Представителям III группы крови рекомендуют обратить внимание на спорт, в котором главенствующими параметрами выступают скорость и высокая координация. Например, теннис, карате, фехтование, альпинизм, хоккей и другое.

Людям с IV группой крови лучше заняться силовыми тренировками, направленными на прокачку мышц и укрепление опорно-двигательного аппарата. Например, тяжелая атлетика, йога, пауэрлифтинг.





3. Темперамент и личность

Население стран Востока на полном серьезе верит в то, что группа крови человека влияет на его работоспособность, общительность и отношение к окружающим.

Так, I группе приписывают уравновешенный темперамент , любовь к творчеству, выраженную экстраверсию и некоторую долю упрямства.

Людей со II группой наделяют высокой чувствительностью, артистизмом и стремлением решать проблемы мирным путем (эдакие меланхолики-миротворцы).

III группа отличается сильным независимым суждением, умением полностью отдаваться делу, личностным эгоизмом.

Наконец, IV группе часто приписывают холерический темперамент, импульсивность и ненадежность, которая удивительным образом уживается с внимательностью и заботой. Смотрите сами, совпадают у вас описания или нет?





4. Борьба со стрессом

Исследуя поведенческие особенности людей с разной группой крови в стрессовых ситуациях, ученые пришли к интересным заключениям. Оказалось, что представители I и II группы хуже переносят напряжение и ведут себя менее сдержанно, чем их собратья. Связано это с физиологией. Организм людей с 1-й группой крови вырабатывает куда больше адреналина, из-за которого людям нужно больше времени, чтобы прийти в себя. Тогда как организм людей со 2-й группой выделяет больше кортизола, что и провоцирует частые нервные срывы и истерики.

5. Потребности в питании

Способность усваивать пищу и привычка переедать – все это тоже зависит от типа крови. К сожалению, меньше всего повезло представителям II группы. Они хуже переваривают жиры и животный белок из-за отсутствия у них нужных ферментов. Именно этот дефицит способствует тому, что они чаще других сталкиваются с изжогой, вздутием, несварением и ожирением. Что касается остальных типов, тут тоже есть свои нюансы.





I группа. Рекомендуется есть продукты, богатые белками – орехи, мясо, птицу, рыбу, а также побольше зеленых овощей. Но не стоит налегать на мучное, молочку, яйца и картофель.

II группа. Идеально подойдет вегетарианская система питания, соевое молоко, каши, растительные масла, семечки. Рекомендовано избегать белков, молока, сыра, морепродуктов, пшеницы, цитрусовых и сахара.

III группа. Обладают идеальным пищеварением, при котором усваиваются почти все типы продуктов. У них редко проявляются аллергии или несварение. Но все-таки им стоит воздержаться от хлеба, свинины и орехов.

IV группа. Питание таких людей приближено к рекомендациям для 2-й группы крови. Им также стоит воздержаться от мяса, жирных продуктов, острых специй и мучного. Но в малых количествах позволено есть молочные продукты и рыбу .

А как вы думаете, действительно ли характер и физиологические возможности тела можно определить по группе крови?

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