5 простых способов развить в себе силу воли

Замечали ли вы, что многие успешные люди славятся своими достижениями вовсе не благодаря своему опыту или знаниям, а благодаря силе воле и упорству. Но ведь эти качества характера не даются просто с рождения, их нужно развивать и поддерживать. Мы расскажем вам о нескольких способах, с помощью которых можно развить в себе силу воли.





1. Выполняйте сначала самые сложные задачи

Все мы привыкли откладывать самое важное и сложное напоследок, в конец дня или недели. Так вот, чтобы развить в себе силу воли и упорства, подобные дела нужно делать в первую очередь. Так вы будете доказывать вашему мозгу, что вы способны взять и сделать, несмотря на страхи и препятствия. Благодаря такому прямому шагу вы легче и легче со временем сможете откладывать ненужное ради достижения результата.

2. Измените то, что делали раньше обычным образом

Ваша задача – научиться концентрироваться на выполняемом задании, чтобы лучше развивать в себе силу воли. Но всё, что у нас вошло в привычку, мы делаем на полном автомате и без нужного контроля и сосредоточения. Поэтому вам нужно научиться делать вещи по-другому, причём совершенно не важно, что именно. Это может быть смена маршрута на работу, чистка зубов другой рукой, начало утра с новой ноги и так далее. Подобные спонтанные действия помогут развить навык концентрации и сформировать новые связи в мозге.





3. Примите вызов

Чтобы развить силу воли, нужно делать что-то новое, что вызывает у вас сложность или неприязнь. Простота этого способа в том, что для этой задачи подойдёт что угодно! Советуем начать с малого. Так вы постепенно и равномерно будете обучаться силе воли и не сможете соскочить. Например, для начального этапа поставьте себе вызов не брать в руки телефон после пробуждения. Делать зарядку либо же сразу застилать кровать. Следующим шагом будет, например, чтение какого-то количества страниц перед завтраком, запись своих мыслей или планирование. Ну а дальше вы уже с лёгкостью сможете заставлять себя бегать по утрам или питаться правильно .

4. Следите за своими мыслями и словами

Чтобы научиться силе воле, далеко ходить не нужно! Здесь речь идёт о внутреннем диалоге с самим собой. Ведь, по сути, контроль своих мыслей и слов – это и есть концентрация и развитие нового навыка. Конечно, сразу полностью контролировать ход своих мыслей у вас не получится, особенно в стрессовых или тревожных ситуациях, но нужно с чего-то начать. Следите за тем, какие эмоции у вас вызывают неправильные поступки. Боритесь с этими отрицательными эмоциями. Останавливайте себя. Перенаправляйте ход своих мыслей. Старайтесь искать позитивные стороны той или иной ситуации.





5. Соблюдайте последовательность

По сути, что такое тренировка силы воли? Это многочисленное количество определённых побед над собой, которые маленькими шажочками делают из вас сильную личность. Самое главное правило – быть последовательным и не прекращать работу. Здесь происходит накопительный эффект, поэтому с каждым разом шансы и возможности будут увеличиваться. Ставьте себе цель делать что-то каждый день по вечерам, к примеру, и следуйте своему плану.

В принципе, здесь нет каких-то определённых сроков или одного секрета, как взять и научиться силе воли. Как вы уже поняли, это множество маленьких, с виду незначимых шагов, которые в совокупности принесут вам большой результат. Всё зависит только от вас — чем тщательнее и более ответственно вы подойдёте к этому вопросу, тем быстрее освоите этот волшебный навык успеха!

Желаем вам удачи!

Текст: Flytothesky.ru

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