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Звезды тогда и сейчас: правда ли, что возраст им к лицу? Голосуем!
02.02.2019 21:30 — Калейдоскоп | Flytothesky
Почему о некоторых людях мы говорим, что возраст им к лицу, а при виде остальных лишь грустно покачиваем головой? Правда ли, что многие знаменитости с годами лишь хорошеют, становясь более яркими и харизматичными? Мы предлагаем сыграть в интересную игру: перед вами серия фотографий, на которых изображены звезды мирового кино в формате «тогда и сейчас». Вам нужно решить, в какой момент жизни они выглядели лучше всего. Голосуйте!
1. Джим Керри
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Почему о некоторых людях мы говорим, что возраст им к лицу, а при виде остальных лишь грустно покачиваем головой? Правда ли, что многие знаменитости с годами лишь...
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