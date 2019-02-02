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10 вопросов на эрудицию. Сможете справиться на отлично?
03.02.2019 13:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы живем в мире, который буквально заставляет нас впитывать тонну полезной (и не очень) информации. Большая ее часть, конечно, забывается, освобождая место для более важных и практичных вещей. Наш сегодняшний тест на эрудицию будет включать 10 вопросов из совершенно разных областей: от математики до географии. Справитесь?
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Мы живем в мире, который буквально заставляет нас впитывать тонну полезной (и не очень) информации. Большая ее часть, конечно, забывается, освобождая место для более...
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