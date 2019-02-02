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Почему вы постоянно привлекаете не тех мужчин?

03.02.2019 14:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наш постоянный автор Аридика Шарм написала колонку, в которой поделилась мнением о том, почему многие женщины притягивают не тех мужчин, а также о том, какую истину стоит вынести из токсичных отношений представительницам слабого пола.

Почему вы постоянно привлекаете не тех мужчин?

Тысячи женщин живут в изматывающих отношениях, в которых теряют красоту, здоровье, деньги и внутреннюю радость. Казалось бы, нет ничего проще, чем уйти. Поставить точку в опостылевшей игре. Прекратить тратить свои ресурсы. Увы, проблема лежит глубже. Даже когда наша героиня выходит из проблемных отношений, она тут же встречает нового мужчину, которого нужно «спасать». Получается интересная картина – ее так и тянет на дураков, которые далеки от идеала. Обиженные судьбой мужчины, бабники, алкоголики, нарциссы, тунеядцы или просто травмированные по жизни – она словно коллекционирует «неликвид». Но что, если причина в ней самой?

Что движет женщинами, которые привлекают проблемных партнеров?

Зачастую такие девушки вообще не задумываются о какой-то там мотивации. Они просто видят «несчастного принца» и спешат ему на помощь – мало ли, вдруг он без них пропадет? По характеру это натуры отзывчивые и бескорыстные, которые привыкли жертвовать собой ради счастья близких. Они наивно верят, что смогут обмануть судьбу и изменить чужую жизнь. Увы, ослепленные благородными намерениями, «спасательницы» редко обращают внимание на истинные чувства своих партнеров. Им нравится думать, что своей заботой и преданностью они завоюют сердце любого. Но на практике выходит наоборот. Их используют и выбрасывают за ненадобностью, причиняя им много боли. И кто в этом виноват, кроме них самих?

Она сама влюбляется в изменщика и верит, что сможет его «перевоспитать». Заводит отношения с инфантильными романтиками, которым не нужны ни дети, ни семья, и продолжает ждать их годами, надеясь убедить в обратном. Разумеется, из этого ничего не получается. «Жертва» оказывается напрасной. Ей быстро находят замену. Ее то и дело подставляют, обворовывают, предают… Почему же она это терпит? Потому что думает, что бросить проблемного мужчину – эгоизм. Что ее обязанность – помогать ему, чего бы ей это ни стоило. Наша дуреха вбила в себе в голову, что отвратительное поведение мужчин – лично ее вина, которую нужно искупить.

Почему вы постоянно привлекаете не тех мужчин?

Какой урок она никак не может осознать?

Что счастье мужчины – его собственная ответственность, она не в ответе за его проблемы, и уж точно не должна брать на себя чужой крест. Единственная причина, по которой ей все время встречаются подобные личности, – это намек Вселенной на то, что пора учиться говорить «нет» наглецам и лентяям, перестать выгребать чужие проблемы. Недаром все ее партнеры думают только о себе – это послание от Вселенной: учись быть эгоисткой, ты достойна лучшего!

Вот поэтому хватит носить на своих плечах всех обездоленных и оскорбленных, опекать взрослых самостоятельных, ленивых мужиков. Они сами способны о себе позаботиться. Если на то пошло – они сами выбрали свой путь и сами должны измениться. Это не ваш урок, и не ваш экзамен. Вместо спасения очередного утопающего, позаботьтесь о себе, никому не нужны ваши жертвы. Бегите от жалких мужчин, если не хотите, чтобы вас засосало в точно такую же трясину.

Бескорыстное служение ближнему должно иметь какие-то пределы, чтобы не плодить паразитов, чтобы не помогать себе в ущерб. Ведь какой смысл вместо одного несчастного получить двух? Кому от этого легче? Перестаньте плевать на свои потребности, знайте себе цену. Мир добавит вас в список счастливчиков, как только вы сможете спокойно пройти мимо очередного токсичного партнера и сказать себе: «С меня хватит, я заслуживаю лучшего!»

Текст: Аридика Шарм | Flytothesky.ru

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Наш постоянный автор Аридика Шарм написала колонку, в которой поделилась мнением о том, почему многие женщины притягивают не тех мужчин, а также о том, какую истину...
 
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