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9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

03.02.2019 16:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В связи с постоянным увеличением цен на коммунальные платежи, а особенно в зимний период, плата за квартиру как-то заметно сказывается на финансах. Что можно сделать с этой вроде бы неизбежной статьей расходов? Мы подготовили советы, как можно немного сэкономить на «коммуналке».

9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

Как сэкономить на «коммуналке»? Начните с этих 9 способов!

1. Замена старых приборов

Самое первое, что советуем сделать, — прошерстить древние залежи техники. Посмотрите, с чем из старых устройств вы можете бессовестно распрощаться и купить на замену новый вариант. Например, это может быть некрупная техника: утюг, электрочайник, вентилятор, обогреватель и т.д. Купив новые устройства с показателем энергоэффективности А++ или А+, вы немного сократите затраты на электроэнергию. Если позволяют финансы, замените и крупную технику (холодильник, плиту) на новую с таким показателем. Этот вариант требует вложений на первом этапе, зато потом вы заметите приятные изменения в извещении.

9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

2. Смена лампочек

Затем обратите внимание на свои лампочки. Их наверняка больше трех в квартире, а каждый осветительный прибор повышает сумму коммуналки. Поэтому совет: где не принципиально, поставьте лампочку меньшей мощности, а в местах, где постоянно пользуетесь светом замените обычные лампочки на энергосберегающие. Хоть вам и придется потратиться на «экономные» лампочки, зато вместо 75 Вт энергии расходоваться будет около 15-20 Вт, а светят они одинаково ярко.

9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

3. Учет тепла

Особенно актуально в холодную пору, когда отопление включают на полную, установить счетчики тепла. Ведь коммунальщики совершенно не заботятся о бедных жителях, которым и слишком душно в квартирах зимой, и слишком дорого. А если поставить за свои деньги прибор индивидуального учета тепла, то вам будут предоставляться небольшие скидки на тарифы, и вы сможете платить ровно столько, сколько израсходовали тепла на обогрев квартиры.

9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

4. Временное отсутствие

Когда отсутствуете в квартире определенное время (от 10 дней и более), вы имеете право не платить за некоторые коммунальные услуги: это газ, вода (если нет счетчиков) и канализация, выброс мусора. Вам нужно заранее уведомить службу (ЖКХ), которая занимается начислением платы за коммунальные услуги, а потом по приезду предоставить доказательства (документы, билеты и др.), что вы отсутствовали это время по месту жительства.

9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

5. Лифт

Вы можете не оплачивать содержание лифта, если вы живете на первом этаже в многоэтажном доме или у вас имеются проблемы со здоровьем, из-за которых человек не может передвигаться на лифте. Для решения этого вопроса вам тоже следует обратиться в ЖКХ.

9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

6. Расчет воды

Проверьте сантехнику. Это очень важно в ситуации, когда на количество проживающих допускается определенное количество литров воды, а все, что потрачено свыше, рассчитывается по дорогим тарифам. Почините краны, если из них постоянно капает вода. Вызовите сантехника, если в унитазе что-то подтекает, – каждая капля за месяц может превратиться в ведра воды, за которые потом придется платить. Также не используйте унитаз в качестве мусорного ведра, смывайте только по необходимости (ведь при каждом смыве тратится около 10 л воды). Лучше принимайте душ, чем ванну, и вы сэкономите воды целых в 4 раза!

9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

7. Электроприборы

Выгоднее для вас всегда вынимать любые приборы из розетки (или просто отключать удлинитель). Даже неработающую технику лучше вынимать из розетки, ведь у многих устройств имеются лампочки, которые горят (когда находятся в розетке), а значит, хоть и меньше, но расходуют электричество.

9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

8. Правильная стирка

Стирайте белье при низких температурах. Не переживайте по поводу загрязнений – с хорошим порошком все отстирается и при температуре 30 °С. А на нагрев воды, например, до 60 °С, нужно в четыре раза больше энергии, чем до 30 °С. Также отжимайте одежду на небольших оборотах (она, конечно, будет немного влажная), зато таким образом вы тоже сэкономите электроэнергию.

9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

9. Телефон и интернет

Если вы не пользуетесь стационарным телефоном, советуем вовсе его отключить. Зачем переплачивать даже за абонентскую плату, если вы не сделали и одного звонка в месяц. Лучше сэкономленные деньги положите на мобильный. То же касается и интернета: если вы уехали в отпуск и в это время интернет никому не понадобиться в вашей квартире, обратитесь к провайдеру. В большинстве случаев услугу можно «заморозить» на необходимый срок.

9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

Теперь вы знаете, как немного сэкономить на «коммуналке». Проанализируйте, на что у вас уходят основные траты при оплате за квартиру, и примите соответствующие меры! Копейка, как говорится, рубль бережет.

Текст: Flytothesky.ru

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В связи с постоянным увеличением цен на коммунальные платежи, а особенно в зимний период, плата за квартиру как-то заметно сказывается на финансах. Что можно...
 
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