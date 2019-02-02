9 проверенных способов, которые помогут вам сэкономить на «коммуналке»

В связи с постоянным увеличением цен на коммунальные платежи, а особенно в зимний период, плата за квартиру как-то заметно сказывается на финансах. Что можно сделать с этой вроде бы неизбежной статьей расходов? Мы подготовили советы, как можно немного сэкономить на «коммуналке».





Как сэкономить на «коммуналке»? Начните с этих 9 способов!

1. Замена старых приборов

Самое первое, что советуем сделать, — прошерстить древние залежи техники. Посмотрите, с чем из старых устройств вы можете бессовестно распрощаться и купить на замену новый вариант. Например, это может быть некрупная техника : утюг, электрочайник, вентилятор, обогреватель и т.д. Купив новые устройства с показателем энергоэффективности А++ или А+, вы немного сократите затраты на электроэнергию. Если позволяют финансы, замените и крупную технику (холодильник, плиту) на новую с таким показателем. Этот вариант требует вложений на первом этапе, зато потом вы заметите приятные изменения в извещении.





2. Смена лампочек

Затем обратите внимание на свои лампочки. Их наверняка больше трех в квартире, а каждый осветительный прибор повышает сумму коммуналки. Поэтому совет: где не принципиально, поставьте лампочку меньшей мощности, а в местах, где постоянно пользуетесь светом замените обычные лампочки на энергосберегающие. Хоть вам и придется потратиться на «экономные» лампочки, зато вместо 75 Вт энергии расходоваться будет около 15-20 Вт, а светят они одинаково ярко.





3. Учет тепла

Особенно актуально в холодную пору, когда отопление включают на полную, установить счетчики тепла. Ведь коммунальщики совершенно не заботятся о бедных жителях, которым и слишком душно в квартирах зимой, и слишком дорого. А если поставить за свои деньги прибор индивидуального учета тепла, то вам будут предоставляться небольшие скидки на тарифы, и вы сможете платить ровно столько, сколько израсходовали тепла на обогрев квартиры.





4. Временное отсутствие

Когда отсутствуете в квартире определенное время (от 10 дней и более), вы имеете право не платить за некоторые коммунальные услуги: это газ, вода (если нет счетчиков) и канализация, выброс мусора. Вам нужно заранее уведомить службу (ЖКХ), которая занимается начислением платы за коммунальные услуги, а потом по приезду предоставить доказательства (документы, билеты и др.), что вы отсутствовали это время по месту жительства.





5. Лифт

Вы можете не оплачивать содержание лифта, если вы живете на первом этаже в многоэтажном доме или у вас имеются проблемы со здоровьем, из-за которых человек не может передвигаться на лифте. Для решения этого вопроса вам тоже следует обратиться в ЖКХ.





6. Расчет воды

Проверьте сантехнику. Это очень важно в ситуации, когда на количество проживающих допускается определенное количество литров воды, а все, что потрачено свыше, рассчитывается по дорогим тарифам. Почините краны, если из них постоянно капает вода. Вызовите сантехника, если в унитазе что-то подтекает, – каждая капля за месяц может превратиться в ведра воды, за которые потом придется платить. Также не используйте унитаз в качестве мусорного ведра, смывайте только по необходимости (ведь при каждом смыве тратится около 10 л воды). Лучше принимайте душ, чем ванну, и вы сэкономите воды целых в 4 раза!





7. Электроприборы

Выгоднее для вас всегда вынимать любые приборы из розетки (или просто отключать удлинитель). Даже неработающую технику лучше вынимать из розетки, ведь у многих устройств имеются лампочки, которые горят (когда находятся в розетке), а значит, хоть и меньше, но расходуют электричество .





8. Правильная стирка

Стирайте белье при низких температурах. Не переживайте по поводу загрязнений – с хорошим порошком все отстирается и при температуре 30 °С. А на нагрев воды, например, до 60 °С, нужно в четыре раза больше энергии, чем до 30 °С. Также отжимайте одежду на небольших оборотах (она, конечно, будет немного влажная), зато таким образом вы тоже сэкономите электроэнергию.





9. Телефон и интернет

Если вы не пользуетесь стационарным телефоном, советуем вовсе его отключить. Зачем переплачивать даже за абонентскую плату, если вы не сделали и одного звонка в месяц. Лучше сэкономленные деньги положите на мобильный. То же касается и интернета: если вы уехали в отпуск и в это время интернет никому не понадобиться в вашей квартире, обратитесь к провайдеру. В большинстве случаев услугу можно «заморозить» на необходимый срок.





Теперь вы знаете, как немного сэкономить на «коммуналке». Проанализируйте, на что у вас уходят основные траты при оплате за квартиру, и примите соответствующие меры! Копейка, как говорится, рубль бережет.

Текст: Flytothesky.ru

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