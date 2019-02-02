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Сможете найти 5 отличий на этих картинах?
03.02.2019 19:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Скорее всего, вы уже давно знакомы с картиной «Опять двойка» художника Фёдора Решетникова. Эта работа интересна тем, что не только отображает удивительную палитру человеческих эмоций, но и возвращает нас во времена школы, когда нам так же приходилось рассказывать родителям о своих неудачах. Для того, чтобы немного разбавить ваш вечер, мы взяли эту картину и изменили на ней некоторые элементы. Сможете понять, какие именно?
Всего на картинах есть 5 отличий, видите их?
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№ 1
№ 2
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Скорее всего, вы уже давно знакомы с картиной «Опять двойка» художника Фёдора Решетникова. Эта работа интересна тем, что не только отображает удивительную палитру...
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