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Сможете найти 5 отличий на этих картинах?

03.02.2019 19:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Скорее всего, вы уже давно знакомы с картиной «Опять двойка» художника Фёдора Решетникова. Эта работа интересна тем, что не только отображает удивительную палитру человеческих эмоций, но и возвращает нас во времена школы, когда нам так же приходилось рассказывать родителям о своих неудачах. Для того, чтобы немного разбавить ваш вечер, мы взяли эту картину и изменили на ней некоторые элементы. Сможете понять, какие именно?

Всего на картинах есть 5 отличий, видите их?

(Для удобства вы можете открыть сразу два изображения)

№ 1

Сможете найти 5 отличий на этих картинах?

№ 2

Сможете найти 5 отличий на этих картинах?

Еще одна проверка внимательности

 
 
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Скорее всего, вы уже давно знакомы с картиной «Опять двойка» художника Фёдора Решетникова. Эта работа интересна тем, что не только отображает удивительную палитру...
 
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