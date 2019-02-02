Сможете найти 5 отличий на этих картинах?

Скорее всего, вы уже давно знакомы с картиной «Опять двойка» художника Фёдора Решетникова. Эта работа интересна тем, что не только отображает удивительную палитру человеческих эмоций, но и возвращает нас во времена школы, когда нам так же приходилось рассказывать родителям о своих неудачах. Для того, чтобы немного разбавить ваш вечер, мы взяли эту картину и изменили на ней некоторые элементы. Сможете понять, какие именно?

Всего на картинах есть 5 отличий, видите их?

(Для удобства вы можете открыть сразу два изображения )

№ 1





№ 2





Еще одна проверка внимательности