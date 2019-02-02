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20 лучших фотографий недели
03.02.2019 20:48 — Калейдоскоп | Flytothesky
Фотографию неспроста считают отдельным видом искусства. Как известно, искусство — это выражение автором своих внутренних переживаний и донесение этих ощущений до других людей. И фотография справляется с этими задачами как нельзя лучше. Порой изображение может продемонстрировать и рассказать гораздо больше, чем слова. Как думаете, что вкладывали авторы в эти фотографии? Предлагаем вам поразмыслить над этим. Смотрите 20 лучших фото прошедшей недели — очередная порция красоты!
1. Пианино. Фотограф
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