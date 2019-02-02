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20 лучших фотографий недели

03.02.2019 20:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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20 лучших фотографий недели

Фотографию неспроста считают отдельным видом искусства. Как известно, искусство — это выражение автором своих внутренних переживаний и донесение этих ощущений до других людей. И фотография справляется с этими задачами как нельзя лучше. Порой изображение может продемонстрировать и рассказать гораздо больше, чем слова. Как думаете, что вкладывали авторы в эти фотографии? Предлагаем вам поразмыслить над этим. Смотрите 20 лучших фото прошедшей недели — очередная порция красоты!

1. Пианино. Фотограф Sergey Piltnik (Пилтник)

2. Туннель света и тени. Фотограф 边福侠

3. Красота распада. Фотограф Michael Schnabl

4. Тихий вечер в маленькой деревне. Фотограф Barbara Lippelt

5. Женщина. Фотограф Peter Mayer

6. Готический мост. Фотограф Francois Guilbert

7. Открытка из Раумы. Фотограф Bojan Bilas

8. Движение. Фотограф Chris Devillio

9. «Все хорошо». Фотограф Raül Drechsel

10. Луна. Фотограф Laureen Burton

11. Природа. Фотограф Eugeny Morozov

12. Лед. Фотограф Tamas Voros

13. Реинкарнация. Фотограф 旅途死马

14. Зима в Чикаго. Фотограф Kevin Davis

15. Взгляд. Фотограф Jacek Brun

16. Один на один. Фотограф Miguel Angel Novoa Blanco

17. Волна. Фотограф Paul Wechselberger

18. Странствия. Фотограф Nacho Zàitsev

19. Любовь зла. Фотограф Iiro Martikainen

20. Порту, Португалия. Фотограф Olesoff

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Фотографию неспроста считают отдельным видом искусства. Как известно, искусство — это выражение автором своих внутренних переживаний и донесение этих ощущений...
 
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