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Тест: Что для вас значат отношения?

04.02.2019 09:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Тест: Что для вас значат отношения?

Отношения – это неотъемлемая часть нашей жизни, которая рано или поздно появляется у каждого. Кому-то они даются просто, кому-то, наоборот, с трудом удается взаимодействовать с другим человеком. Но они непременно оставляют свой след. Если у вас при слове «любовь» всплывают приятные воспоминания, то это вовсе не значит, что окружающие разделяют ваше мнение. Сегодня мы попытаемся выяснить, что об этом аспекте жизни думаете вы. Итак, что для вас значат отношения?

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Отношения – это неотъемлемая часть нашей жизни, которая рано или поздно появляется у каждого. Кому-то они даются просто, кому-то, наоборот, с трудом удается...
 
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