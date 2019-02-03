4 эффективных упражнения для саморазвития

Часто бывает так, что в повседневной суете мы забываем о важном. Рутинная работа, беспросветные домашние дела захватывают все наше время, в результате чего мы перестаем развиваться. Вместе с тем, известен факт, что тренировать умственную деятельность , воображение и память человеку жизненно необходимо. Развиваясь каждый день, мы продлеваем свою жизнь. Занимаясь творчеством и любимым делом, мы получаем ценные гормоны счастья. Но как же быть с нехваткой времени на тренировку и личностный рост? И здесь есть выход! Ниже представлены 4 лучших упражнения для развития себя, которые можно сделать всего за 3 минуты.





Сочините сказку

Отвлекитесь от суеты и потренируйте свое воображение. Представьте, что вы рассказываете сказку с захватывающим сюжетом любопытному ребенку. Придумайте героев и интересное происшествие, в которое они попали. Помните, что любая сказка должна иметь смысл – давать ценный совет и передавать жизненный опыт. Будет прекрасно, если в конце повествования все положительные персонажи останутся довольны и счастливы. Пусть эта сказка, сочиненная за 3 минуты, будет краткой, но содержательной.





Такие упражнения подходят для развития воображения и задействует все клетки мозга. Кстати, сочиняя собственное произведение, вы на несколько минут погружаетесь в волшебный мир неизведанного, чувствуя себя поистине творческой личностью.

Вспомните стихи, которые учили в детстве

Творчество какого поэта вы любили в школе? Наверняка, у многих из нас есть пара-тройка любимых стихотворений. Пребывая в полном спокойствии и свободе от отвлекающих факторов, прочтите несколько произведений тех авторов, которые вам запомнились в детстве. Освежите в памяти кадры из школьной жизни, когда вы бодро рассказывали выученное наизусть стихотворение перед всем классом.





Такой тренинг отлично развивает память и филологические способности, благотворно влияя на правое полушарие головного мозга , которое формирует творческую активность человека. В этом упражнении есть маленькая хитрость: если не можете вспомнить концовку строфы, придумайте рифму самостоятельно.

Освежите в памяти таблицу умножения

Математический тренинг и счет «в уме» — отличные упражнения для развития левого полушария мозга, которое отвечает за логическое мышление. В современном мире люди привыкли все расчеты делать с помощью калькулятора или специальных приложений на компьютере. В результате автоматизации этого процесса мы перестали развивать свои умственные способности. Многие будут удивлены тем, что не смогут совершить простейшие расчеты без использования калькулятора. А если попробовать вспомнить всю таблицу умножения, которую мы отлично знали в школе?





Упражнение эффективно развивает интеллектуальные способности, делая упор на четком логическом мышлении. В спокойной обстановке попытайтесь умножать и суммировать цифры самостоятельно, тратя на такую тренировку 3 минуты в день. Кстати, для памяти такой тренинг также будет полезен: в процессе упражнения задействуются клетки головного мозга, отвечающие за воспоминания.

Изучите 3 новых слова на иностранном языке

Все мы изучали иностранный язык в школе. Но с возрастом и при отсутствии ежедневного пользования языком мы теряем свои лингвистические способности. Итак, еще секрет одного простого упражнения для развития и совершенствования себя: при помощи словаря или мобильного приложения найдите перевод на интересующий вас язык трех новых слов. В течение 3 минут повторяйте эти слова. Научитесь правильно их произносить. Каждодневная практика принесет огромный результат.





Кстати, этот тренинг можно практиковать и другим способом: на протяжении нескольких минут поговорите с собеседником на иностранном языке. Расскажите о том, как провели день. Задайте самые разнообразные вопросы. Если вы находитесь в одиночестве, произносите свои мыли вслух исключительно на иностранном языке. Четко проговаривайте каждое слово, старайтесь соблюдать правила грамматики и построения предложений.

Упражнение направлено на развитие лингвистических способностей, а также действенно для тренировки памяти , воображения, способности к аналитическому мышлению.

Текст: Flytothesky.ru

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