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Как научиться читать собеседника по глазам

04.02.2019 15:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наверняка вы видели много фильмов и сериалов о том, как менталисты читают мысли и эмоции, просто посмотрев на человека и заметив его мимику и жесты. Кому-то даётся этот навык с рождения, а кому-то – только с опытом. Если вы думаете, что читать людей сложно, мы развеем ваши сомнения и попробуем научить индикаторам, которые позволят «видеть» своего собеседника.

Как научиться читать собеседника по глазам

1. Человек старается не смотреть в ваши глаза

Вероятно, тема вашей беседы надоела вашему собеседнику, и он хочет поскорее её закончить. Либо смените тему, либо прекратите разговор. Чего-чего, а поддержки в разговоре с таким человеком вы вряд ли дождётесь.

2. Прямой взгляд

Если собеседник смотрит вам прямо в глаза, то, скорее всего, ему нечего от вас скрывать. Он настроен на разговор и сосредоточен на вас. В случае, если вам нужно попросить об услуге, сейчас это сделать самое время. Такой человек предрасположен к серьезному разговору и явно заинтересован.

Как научиться читать собеседника по глазам

3. Беглый взгляд

Если взгляд вашего собеседника немного беспокойный и его глаза мечутся из стороны в сторону – значит что-то не так. Возможно, вы сообщили ему тревожную информацию, или он просто боится рассказать что-то вам. В любом случае, в данный момент он вряд ли будет вас внимательно слушать, так что не надейтесь на какую-либо помощь или внимание.

4. Взгляд вниз

Если ваш собеседник постоянно смотрит просто вниз или на свои руки – значит он испытывает чувство стыда. Если вы заметили резкую смену настроения, то, скорее всего, вы высказали что-то, за что ему стыдно или из-за чего-то некомфортно. Либо же затронули неловкую тему для разговора. Если вы изначально заметили такое поведение, ждите неприятных известий от собеседника, которые, возможно, вас расстроят. К тому же, читать людей — значит помогать себе правильно реагировать и воспринимать их слова.

Как научиться читать собеседника по глазам

5. Взгляд вверх

Если ваш собеседник смотрит выше вашей головы или уровня глаза, он чувствует своё превосходство над вами. Здесь два варианта: либо же он гордится чем-то, сообщая вам какие-либо известия, либо просто чувствует себя увереннее и лучше вас.

6. Взгляд устремлён вправо

При таком положении глаз собеседник старается вспомнить какую-то информацию, неважно, по теме вашего разговора или нет. Скорее всего, вас он почти не слушает и полностью сосредоточен на своих мыслях.

Как научиться читать собеседника по глазам

7. Взгляд устремлён влево

Такой взгляд означает анализ полученной информации. Возможно, собеседник пытается визуализировать услышанное и придумать какое-то решение. Или же человек всерьез задумался над тем, что вам ответить.

8. У человека бегают зрачки

Если вы заметили, что глаза собеседника будто бы скачут вверх-вниз, значит вам сообщают ложную информацию. Чтобы сразу понять, врёт ли ваш собеседник, задайте ему пару уточняющих вопросов. Метание зрачков означает, что человек не может сосредоточиться на одной мысли и старается вспомнить, придумать какую-то историю или ответ.

Как научиться читать собеседника по глазам

Почему так полезно научиться читать людей?

Дело в том, что чем лучше вы сможете оценивать окружающих, тем больше нужных людей будет вокруг вас. В личной жизни это поможет отсеивать лживых людей, а в бизнесе – правильно выстраивать деловые отношения. И, на самом деле, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Просто здесь, естественно, нужны практика и опыт. Через какое-то время, анализируя эмоции, мимику и жесты, вы на интуитивном уровне будете чувствовать фальшь или, наоборот, чистые мысли и хорошее отношение в вашу сторону.

Текст: Flytothesky.ru

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