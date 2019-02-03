Как научиться читать собеседника по глазам

Наверняка вы видели много фильмов и сериалов о том, как менталисты читают мысли и эмоции, просто посмотрев на человека и заметив его мимику и жесты. Кому-то даётся этот навык с рождения, а кому-то – только с опытом. Если вы думаете, что читать людей сложно, мы развеем ваши сомнения и попробуем научить индикаторам, которые позволят «видеть» своего собеседника.





1. Человек старается не смотреть в ваши глаза

Вероятно, тема вашей беседы надоела вашему собеседнику, и он хочет поскорее её закончить. Либо смените тему, либо прекратите разговор. Чего-чего, а поддержки в разговоре с таким человеком вы вряд ли дождётесь.

2. Прямой взгляд

Если собеседник смотрит вам прямо в глаза, то, скорее всего, ему нечего от вас скрывать. Он настроен на разговор и сосредоточен на вас. В случае, если вам нужно попросить об услуге, сейчас это сделать самое время. Такой человек предрасположен к серьезному разговору и явно заинтересован.





3. Беглый взгляд

Если взгляд вашего собеседника немного беспокойный и его глаза мечутся из стороны в сторону – значит что-то не так. Возможно, вы сообщили ему тревожную информацию, или он просто боится рассказать что-то вам. В любом случае, в данный момент он вряд ли будет вас внимательно слушать, так что не надейтесь на какую-либо помощь или внимание.

4. Взгляд вниз

Если ваш собеседник постоянно смотрит просто вниз или на свои руки – значит он испытывает чувство стыда. Если вы заметили резкую смену настроения, то, скорее всего, вы высказали что-то, за что ему стыдно или из-за чего-то некомфортно. Либо же затронули неловкую тему для разговора. Если вы изначально заметили такое поведение, ждите неприятных известий от собеседника, которые, возможно, вас расстроят. К тому же, читать людей — значит помогать себе правильно реагировать и воспринимать их слова.





5. Взгляд вверх

Если ваш собеседник смотрит выше вашей головы или уровня глаза, он чувствует своё превосходство над вами. Здесь два варианта: либо же он гордится чем-то, сообщая вам какие-либо известия, либо просто чувствует себя увереннее и лучше вас.

6. Взгляд устремлён вправо

При таком положении глаз собеседник старается вспомнить какую-то информацию, неважно, по теме вашего разговора или нет. Скорее всего, вас он почти не слушает и полностью сосредоточен на своих мыслях.





7. Взгляд устремлён влево

Такой взгляд означает анализ полученной информации. Возможно, собеседник пытается визуализировать услышанное и придумать какое-то решение. Или же человек всерьез задумался над тем, что вам ответить.

8. У человека бегают зрачки

Если вы заметили, что глаза собеседника будто бы скачут вверх-вниз, значит вам сообщают ложную информацию. Чтобы сразу понять, врёт ли ваш собеседник, задайте ему пару уточняющих вопросов. Метание зрачков означает, что человек не может сосредоточиться на одной мысли и старается вспомнить, придумать какую-то историю или ответ.





Почему так полезно научиться читать людей?

Дело в том, что чем лучше вы сможете оценивать окружающих, тем больше нужных людей будет вокруг вас. В личной жизни это поможет отсеивать лживых людей , а в бизнесе – правильно выстраивать деловые отношения. И, на самом деле, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Просто здесь, естественно, нужны практика и опыт. Через какое-то время, анализируя эмоции, мимику и жесты, вы на интуитивном уровне будете чувствовать фальшь или, наоборот, чистые мысли и хорошее отношение в вашу сторону.

Текст: Flytothesky.ru

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