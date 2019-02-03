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Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка

04.02.2019 14:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка

В современном мире остается все меньше и меньше времени на простые вещи. Большую часть дня мы проводим на работе, а вечер стараемся оставить для того, чтобы набраться сил и восстановиться. По этой причине мы всячески экономим время на готовке и уборке, зачастую обращаясь к простым, пусть и более дорогостоящим вариантам. Например, ужин в кафе или ресторане. Чтобы вам не приходилось лишний раз тратиться, мы предлагаем взглянуть на гаджеты для кухни, которые сберегут ваши силы и время, а также позволят взглянуть на процесс готовки по-новому.

1. Йогуртница

Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка

С этим нехитрым гаджетом вы сможете наслаждаться свежим натуральным йогуртом, когда захотите. Самое время переходить на вкусное правильное питание!

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2. Машина для плавления шоколада

Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка

А для сладкоежек у нас есть вот такое удобное приспособление для плавления шоколада. В комплекте идут силиконовые формы для конфет, что позволит вам почувствовать себя настоящим кондитером.

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3. Портативная электрическая соковыжималка

Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка

Благодаря этой соковыжималке вы сможете круглый год наслаждаться свежими фруктовыми коктейлями, снабжая свой организм всеми необходимыми витаминами. Такие гаджеты для кухни особенно необходимы тем, кто следит за своим рационом.

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4. Электрическая блинница

Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка

С этой удобной блинницей вы взглянете на приготовление блинов с другой стороны. Она не только сэкономит вам кучу времени, но и поможет добиться идеально ровных и тонких блинов.

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5. Миксер со специальной подставкой

Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка
Этот миксер интересен тем, что его можно использовать как стационарный и портативный миксер одновременно. Осталось лишь определиться, что для вас удобнее. Подобные гаджеты для кухни просто необходимы любой хозяйке.

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6. Гейзерная кофеварка

Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка

С этой удобной и компактной кофеваркой ваша утренняя чашка кофе будет приносить еще больше удовольствия. Просто попробуйте!

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7. Миниатюрный запайщик пакетов

Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка

Запаянная упаковка помогает продуктам оставаться свежими и оберегает их от инородных запахов. Вы же не хотите, чтобы все продукты в холодильнике пахли одинаково? Тогда гаджеты вроде этого для кухни просто незаменимы.

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8. Ручной комбайн

Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка

Такой комбайн станет отличным решением, если вам необходимо потереть много всего и в короткий промежуток времени. Он прост и удобен в использовании. К тому же, с ним может справиться даже ребенок.

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9. Форма для вафель с антипригарным покрытием

Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка

Эта удобная форма позволит вам наслаждаться теплыми свежими вафлями, когда вы захотите. В отличие от обычных вафельниц, пользоваться ей надо как обычной сковородкой, что будет экономить электроэнергию.

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10. Электрический взбиватель молока

Удобные гаджеты для кухни с Aliexpress, которым будет рада каждая хозяйка

Такие интересные гаджеты для кухни позволят вам взбивать молоко в густую пену, не прилагая для этого особых усилий. Ко всему прочему, с ними вы сможете делать кофе не хуже, чем в кофейнях!

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В современном мире остается все меньше и меньше времени на простые вещи. Большую часть дня мы проводим на работе, а вечер стараемся оставить для того, чтобы...
 
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