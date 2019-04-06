16 способов, которые помогут взбодриться

Перейти в режим бодрствования легко: чашек 5 эспрессо и вы готовы к бою, а лучше все 10. Это не самый безопасный вариант, но действенный. К счастью, есть более безопасные способы победить сонливость, и при этом не нужно употреблять никаких стимуляторов. Итак, 16 здоровых способов проснуться.





1. Включите кондиционер

Духота в помещении может утомить ваш ум, что вызовет сонливость. Если вы хотите почувствовать себя бодрее, включите вентилятор или кондиционер и постойте немного перед ним.

2. Холодная вода

Умойтесь холодной водой и намочите запястья. Стакан холодной воды тоже может помочь вам проснуться, но будьте осторожны – не переохладите горло.

3. Голодание

Процесс пищеварения отнимает много энергии у организма, что может привести к еще большей усталости. Например, периодическое голодание – хороший способ дольше сохранять бодрость. Не забывайте пить больше воды, чтобы организм очищался от токсинов.

4. Простые упражнения

Возьмите небольшой перерыв и прогуляйтесь. Сделайте несколько приседаний, попрыгайте на месте, поотжимайтесь – что угодно, что поможет разогнать кровь. Так вы зарядите свои тело и ум энергией.





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5. Пожуйте мятную жвачку

Только выбирайте без сахара. Свежесть мяты улучшит работу мозга и прогонит сон.

6. Посмейтесь

Посмотрите смешной ролик или почитайте юмористические рассказы. Смех хорошо пробуждает мозг, это поможет вам остаться энергичным.

7. Вдохновение и мотивация

Послушайте мотивационный подкаст, почитайте вдохновляющую книгу, посмотрите видео. Используйте любой источник вдохновения и мотивации, который вам по душе.

8. Записывайте

Например, если вы на лекции или встрече, то займите себя чем-нибудь: например, начните записывать то, что слышите. Или составьте подробный список дел на следующую неделю. Или сочините собственный рассказ.





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9. Музыка

Включите что-нибудь энергичное. Но только если посторонний звук не будет отвлекать вас от дел.

10. Поводите языком по верхней части полости рта

Чувство странное, но его раздражающее действие может помочь вам проснуться.

11. Включите весь свет

Отсутствие света в помещении – сигнал для мозга, что нужно ложиться спать. Поэтому включите весь свет, который есть в помещении.

12. Пообщайтесь с другом

Общение с близким человеком поможет вам не уснуть. Гораздо легче бодрствовать, находясь в компании друга.





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13. Поиграйте в видеоигру

Выберите что-нибудь энергичное, что потребует от вас внимания и реакции.

14. Выйдите на улице

Свежий воздух активирует все ваши чувства. Сделайте глубокий вдох, осмотритесь вокруг, ощутите запахи.

15. Потрите мочки ушей

Потрите или потяните вниз мочки ушей. Это повысит вашу бдительность.

16. Съешьте что-нибудь полезное

Возьмите какой-нибудь фрукт: яблоко, апельсин или грейпфрут. Они повысят уровень энергии.

Текст: Flytothesky.ru

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