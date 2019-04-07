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Тест: Какой астральной реальности вы принадлежите
08.04.2019 09:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как вы думаете, куда мы попадаем после того, как заканчивается наша жизнь? Существует версия, что, помимо нашего мира, есть еще 4 дополнительных реальности, куда попадают наши души. Каждая душа определяется в мир в зависимости не только от поступков, которые мы совершали, но и от нашего характера, наших взглядов, мечтаний. Как думаете, в какой астральный мир отправитесь именно вы? Сегодня мы предлагаем вам это выяснить с помощью теста. Готовы начать?
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Как вы думаете, куда мы попадаем после того, как заканчивается наша жизнь? Существует версия, что, помимо нашего мира, есть еще 4 дополнительных реальности, куда...
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