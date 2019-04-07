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Советы, которые помогут по-новому взглянуть на жизнь

08.04.2019 11:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Никогда не бросайте начатое, всегда идите к победе, учитесь приспосабливаться – все это чушь. Жизнь слишком многогранна, чтобы всегда строго следовать устоявшимся правилам. Вот 7 нестандартных советов, которые заставят вас по-новому взглянуть на мир.

Советы, которые помогут по-новому взглянуть на жизнь

1. Бросайте и двигайтесь дальше

Человек, который бросает что-то на полпути, воспринимается скорее негативно. Будто он слишком слаб и не в силах закончить начатое. И это несправедливо. Если вы видите, что пора уйти, сделайте это. Отказ от продолжения чего-либо может помочь вам сэкономить драгоценное время. Время от времени вам придется бросать начатое, но это не значит, что вы должны сдаться и прекратить попытки.

2. Иногда вы должны лениться

Период продуктивности должен сменяться периодом, когда вы ленитесь. Именно потому вы должны уравновесить эти две крайности. Вы не сможете быть всегда продуктивным – в какой-то момент произойдет выгорание, вам нельзя постоянно лениться – вы не достигнете своих целей и будете несчастными. Важно плодотворно трудиться, но не менее важно просто ничего не делать.

Советы, которые помогут по-новому взглянуть на жизнь

3. Не пытайтесь выиграть спор

Как правило, люди вступают в словесную перепалку с целью выиграть. Но мы забываем один важный момент: проиграв спор, мы часто оказываемся в выигрыше. В пылу спора сложно подобрать нужные аргументы, легко сказать лишнее. Признайте свое поражение (мысленно), позвольте оппоненту высказать свою точку зрения. Пауза поможет вам лучше понять другого человека и продолжить более конструктивный диалог.

4. На секунду забудьте о будущем

Планировать будущее важно, но еще важнее взглянуть на мир в настоящем. Ваше время медленно, но верно уходит. Секунда за секундой вы теряете свою жизнь. Не спешите оказаться где-то в другом месте. Планируйте будущее, но не зацикливайтесь на нем. Живите здесь и сейчас.

Советы, которые помогут по-новому взглянуть на жизнь

5. Учитесь меньше

Обучение – важная часть жизни. Мы должны учиться до конца своих дней, но сократите получаемую информацию. Дайте своему разуму больше пространства. Вокруг нас огромное количество информации, даже если она полезна, вы все равно не сможете обработать такой объем данных. А также не будьте тем человеком, который «немного понимает о многом», стремитесь стать экспертом в определенной области. Изучайте структурированный материал, расширяйте свои знания постепенно.

6. Пользуйтесь людьми в своих интересах

Речь идет не об эксплуатации людей. Если среди ваших знакомых есть те, кто может вам помочь, нет ничего плохого в том, чтобы обратиться к ним. Это позволит вам работать с умом. Используйте людей в качестве ресурса. Свежий взгляд на проблему никогда не будет лишним.

Всегда четко определяйте границы. Не злоупотребляйте добротой других людей. Будьте открыты с ними. И, если им понадобится помощь, постарайтесь оказать им взаимную услугу.

7. Будьте странными

Самые великие и умные люди, как правило, с некоторыми странностями. Не пытайтесь подстроиться под общество. Более того, не ограничивайте себя общественными убеждениями о нормальности. Просто будьте собой. Пока ваши намерения добрые, будьте самими собой. Будьте открыты, чувствуйте себя комфортно в своей шкуре, живите.

Иногда стоит отпустить устоявшиеся принципы и по-новому взглянуть на мир. Особенно когда вы чувствуете, что ваша жизнь зашла в тупик.

Текст: Flytothesky.ru

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Никогда не бросайте начатое, всегда идите к победе, учитесь приспосабливаться – все это чушь. Жизнь слишком многогранна, чтобы всегда строго следовать устоявшимся...
 
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