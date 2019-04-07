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6 причин путешествовать по странам Азии

08.04.2019 17:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Азия – неповторимая и загадочная часть света с богатой историей, культурой и широким спектром самых разнообразных климатов. Самобытность этой части света связана с тем, что она многие века по ряду причин была недосягаема для европейцев. Так почему же путешествия по Азии особенные?

6 причин путешествовать по странам Азии

В силу своих колоссальных размеров Азия поделена на регионы на основе территориальных и климатических признаков. С туристической точки зрения наиболее посещаемы зарубежными туристами Восточная, Юго-Восточная, Южная и Западная Азия.

Итак, 6 причин посетить страны Азии и проникнуться её духом.

1. Религиозные святыни

Азия — это не только пересечение разных цивилизаций, но и перекресток самых массовых в мире религий. А интерес к буддизму и исламу служит весомым аргументом, чтобы совершить путешествие с познавательной целью. Чего стоят только священные для исламского мира аравийские города Мекка и Медина. Если вас интересует буддизм и его древние святыни, то можно совершить путешествие в буддистские храмы в Индии, Непале, на Шри-Ланке, Японии, Таиланде. Нельзя обойти и обделить своим вниманием и древние буддийские храмы. Например, затерянные в джунглях Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

6 причин путешествовать по странам Азии

2. Богатое историческое и культурное наследие

Азия имеет самую древнюю и колоритную историю. Здесь издавна существовали древние цивилизации, оставившие потомкам поразительные и великолепные памятники. Среди бесчисленных рукотворных достопримечательностей Азии во время путешествия стоит увидеть в первую очередь: храм Боробудур (о.Ява), Тадж-Махал (Индия), Терракотовая армия (Китай), Великая Китайская стена, дворцовый комплекс Мейдан-Имам (Иран), древний город Мохенджо-Даро (Пакистан).

6 причин путешествовать по странам Азии

3. Живописная природа

Туристическая Азия начинается в восточном Средиземноморье (Израиль, Сирия, Ливан, Турция), простирается на восток (до Китая и Японии), на юг и юго-восток — Индия, Таиланд, Индонезия и Мальдивские острова. Это обусловило разнообразие природы и богатство флоры и фауны Азиатского региона. Благодатное Средиземноморье с мягким климатом (жаркое, не дождливое лето и мягкая, без морозов зима). Раскаленная Аравия с ее песчаными пустынями, а также горячим и соленым Красным морем. А вот страны юга и юго-востока Азии находятся в области муссонного климата, когда в сезон дождей идут ливни (летом, когда муссон приходит с океана и несет влагу). К тому же в Азии много различных природных парков и других охраняемых и уникальных уголков природы — они есть практически в каждой стране.

6 причин путешествовать по странам Азии

4. Горные вершины

Почти вся территория Азии занята горами, нагорьями и другими поднятыми формами рельефа. Более того, все 14 так называемых восьмитысячников (гор высотою более 8 000 метров) находятся в Азии. Именно потому для поклонников альпинизма и просто философского созерцания колоссальных вершин тут найдутся дела.

6 причин путешествовать по странам Азии

5. Два океана

Берега Азии омываются водами двух океанов: Индийского и Тихого. Здесь любители пляжного отдыха, дайвинга и прогулок на яхте найдут развлечения по вкусу. Морские курорты Азии – это километры белоснежных песчаных пляжей, теплый океан и субэкваториальный климат, когда тепло круглый год — идеально для путешествия. Итак, в этом плане интересны будут аравийские берега Красного моря, о.Сипадан (Малайзия), о.Симилан (Таиланд), Андаманские острова (Индия), о.Гоа (Индия), о.Шри-Ланка, Мальдивы.

6 причин путешествовать по странам Азии

6. Развитая туристическая инфраструктура

Азия – не только регион древней истории, это высокоурбанизированные и быстро развивающиеся страны. Если вас мало интересует природа и история, а, наоборот, привлекают атрибуты современности, вы найдете их здесь. Любителям ночной жизни и модных развлечений стоит отправиться в Таиланд, Южную Корею, Сингапур, Малайзию.

6 причин путешествовать по странам Азии

Азия – удивительная часть света. Здесь когда-то пережили расцвет древние цивилизации и культуры, а сегодня памятники старины стоят рядом с современными небоскребами. А также в Азии необозримые песчаные пустыни соседствуют с жаркими морями и дикими джунглями. Если вы хоть раз побываете здесь, то влюбитесь в Азию навсегда.

Текст: Flytothesky.ru

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Азия – неповторимая и загадочная часть света с богатой историей, культурой и широким спектром самых разнообразных климатов. Самобытность этой части света связана...
 
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