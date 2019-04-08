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Сможем ли мы угадать ваш знак зодиака

09.04.2019 15:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможем ли мы угадать ваш знак зодиака

Астрологи и все, кто увлекается этой невероятно обширной и интересной темой, утверждают, что звезды оказывают прямое влияние на характер человека. Но некоторые считают эту теорию полнейшим абсурдом, а все доказательства – простыми совпадениями. А какой точки зрения придерживаетесь вы? Давайте вместе проверим, многое ли может рассказать о человеке его зодиакальный знак на самом деле. Итак, мы попробуем угадать ваш знак зодиака всего за 8 вопросов.

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Астрологи и все, кто увлекается этой невероятно обширной и интересной темой, утверждают, что звезды оказывают прямое влияние на характер человека. Но некоторые...
 
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Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
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