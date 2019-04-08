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Тест: Какой у вас тип темперамента

09.04.2019 18:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какой у вас тип темперамента

Пожалуй, самый трудный вопрос, с которым мы можем столкнуться, это вопрос о наших моральных ценностях. Сделать лучше себе, пожертвовав чем-то чужим, или помочь другу, отдав что-то свое? Ответ может казаться очевидным, но не все так однозначно. Сегодня мы предложим вам несколько ситуаций, в которых вам придется выбирать между двух зол. Вы удивитесь тому, сколько ваш выбор может о вас рассказать. Это и поможет определить, какой у вас темперамент.

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Пожалуй, самый трудный вопрос, с которым мы можем столкнуться, это вопрос о наших моральных ценностях. Сделать лучше себе, пожертвовав чем-то чужим, или помочь...
 
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