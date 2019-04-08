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5 бесплатных онлайн-курсов для обучения чему-то новому

09.04.2019 18:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

В наше время без образования и саморазвития никуда. Мир без оглядки стремительно двигается вперед, а нам только и остается успевать, чтобы быть востребованными и профессиональными специалистами. Для прохождения обучения в комфорте и без привязки ко времени множество платформ разработало онлайн-курсы, к которым вы можете присоединиться, когда пожелаете. Мы собрали самые популярные образовательные программы с бесплатным доступом к материалам.

5 бесплатных онлайн-курсов для обучения чему-то новому

1. Class Central

На ресурсе Class Central можно найти, наверное, все необходимые курсы в самых разных областях. Например, по психологии, бизнесу, компьютерному интеллекту, личностному развитию, управлению, искусству и гуманитарным наукам, инженерии, здоровью и т.д. Очень много материалов представлено из ключевых университетов мира. Например, Гарварда, Мичиганского, Пекинского, Колумбийского, Университета Дьюка и др. Итак, самые популярные курсы весной 2019 года: управление проектами, основы программирования, инновации и технологии, управление весом (причина ожирения и последствия), численные методы с использованием Python, математическая теория игр, временная стоимость денег, уход за больными (роль медсестер в мире) и др.

Вы можете ориентироваться на отзывы (обзоры), после регистрации курсы будут подбираться под ваши интересы. На Class Central объединены курсы с разных платформ, чтобы пользователь мог выбрать самые лучшие по своему запросу. Более 18 миллионов человек пользуются Class Central. В отчетах MOOC публикуются новости, тенденции, анализ и мнения, связанные с онлайн-образованием.

5 бесплатных онлайн-курсов для обучения чему-то новому

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2. Coursera

Ни одно онлайн-образование не обходится без платформы Coursera. На сегодняшний день это, пожалуй, самая крупная образовательная онлайн-площадка. Здесь собрано более 700 бесплатных курсов из всех мировых университетов. А также каждый курс преподают лучшие преподаватели из лучших учебных заведений. Курс включает в себя записанные видеолекции, задания, а также форумы сообщества для дискуссий. По окончанию курса вы можете получить электронный сертификат. Но за него нужно будет заплатить. Обучение, как правило, длится 4-6 недель. Есть платные курсы по цене от 30 до 100 долларов.

Проходить курсы онлайн-обучения можно через мобильное приложение Coursera (Скачать: iOS/Android). А также Coursera предоставляет академическую и техническую поддержку. Рассчитан на самую разную аудиторию. К счастью, имеются субтитры. Есть достаточное количество курсов на русском языке.

5 бесплатных онлайн-курсов для обучения чему-то новому

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3. Арзамас

Популярный образовательный журнал с множеством чудесных и качественных курсов по гуманитарным наукам и искусству. Начиная с того, как научиться слушать классическую музыку, понимать живопись, разбираться в русской литературе, и заканчивая тайнами истории России и генеалогией русского патриотизма. Кстати, все лекции читают великие умы всея Руси, видео доступны в любое время. А также к лекциям прилагается список материалов для работы.

5 бесплатных онлайн-курсов для обучения чему-то новому

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4. Универсариум

Здесь все программы представлены на русском языке и подготовлены лучшими российскими университетами, успешными компаниями и бизнес-тренерами. Для вашего комфортного обучения подготовлены курсы по культуре, искусству, истории, философии, а также точным наукам (математике, химии, микроэкономике и электронике), антикризисному управлению, кибернетике, космосу, анимации и т.д. В Универсариуме обучение преимущественно бесплатное, но ряд возможностей доступен только за определенную плату (например, углубленные программы, получение официального сертификата, дополнительные вебинары, индивидуальные консультации и др.).

Студент получает доступ к видеолекциям, просматривает их, затем выполняет самостоятельную работу, домашнее задание и тест. Не запрещается регистрироваться сразу на несколько курсов, главное — успевать их посещать.

5 бесплатных онлайн-курсов для обучения чему-то новому

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5. UNIWEB

Курсы разрабатываются в сотрудничестве с ведущими вузами России. Цель проекта –организовать (и распространять) качественное онлайн-образование на русском языке. Более того, программы составляются профессиональными преподавателями, бизнес-тренерами и людьми с уникальным научным опытом. Есть как бесплатные, так и платные программы.

Основные вузы-партнёры: МГИМО, Московская Школа Экономики, ИБДА, Российский международный олимпийский университет, Открытая технологическая академия и т.д. Доступ к материалам открыт в любое удобное для студента время. Но у дипломных программ установлены определенные даты начала и окончания занятий, расписание сдачи домашних заданий, которое необходимо соблюдать.

5 бесплатных онлайн-курсов для обучения чему-то новому

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Текст: Flytothesky.ru

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В наше время без образования и саморазвития никуда. Мир без оглядки стремительно двигается вперед, а нам только и остается успевать, чтобы быть востребованными и...
 
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