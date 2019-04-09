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11 идей, чем заняться летом
10.04.2019 12:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Позади зимняя спячка и весенний авитаминоз. И уже сейчас пора подумать о том, чем заняться грядущим летом и как провести его с пользой. Чтобы 31 августа не было мучительно больно из-за упущенных возможностей и несбывшихся надежд.
Лето – пора долгожданных массовых отпусков. Поэтому у вас будет достаточно свободного времени, которое можно потратить со смыслом и позитивным практическим результатом.
Вот 11 интересных занятий, которые сделают ваше лето запоминающимся.
1. Отправьтесь в путешествие
Лето – самое подходящее время для того, чтобы отправиться туда, куда вы давно мечтали. Туристическая
2. Покатайтесь на аттракционах
Любой из нас хоть раз мечтал вернуться в детство. А летом столько заманчивых развлечений, дарящих адреналиновые эмоции! Почему бы не покататься со своими детьми или с любимой девушкой на аттракционах? К тому же это на короткое время позволит вновь почувствовать себя юным, задорным и беззаботным.
3. Сделайте ремонт
Да-да! Кто-то ждет лета именно для того, чтобы привести в порядок своё жилище. Ведь окружающий нас интерьер призван ежедневно радовать глаз приятными цветами и линиями. А функциональная мебель и техника сделают пребывание дома комфортным и уютным.
4. Съездите на море
Этим летним путешествиям выделена отдельная почетная позиция. Если вы до одури накупались в
5. Займитесь дайвингом, серфингом или альпинизмом
Если вы ощущаете себя динамичным и смелым человеком, вам просто необходимо попробовать себя в экстремальных развлечениях. И вам как никому другому будут по душе активные виды спорта. Но не стоит забывать, что они требуют соответствующей физической подготовки.
6. Организуйте посиделки на природе
Глупо летом сидеть в четырех стенах. Поэтому (даже если вы еще не в отпуске) отправляйтесь в субботу на рыбалку или на пикник с друзьями. Никакие городские развлечения не способны заменить тепло костра, запах ароматной ухи или шашлыков на свежем воздухе.
7. Читайте взахлеб
Так получается, что в течение года мы не можем посвятить любимому занятию столько времени, сколько хотелось бы. Именно потому летом, когда вы в отпуске, это упущение можно наверстать. Откройте для себя классическую литературу или насладитесь современными авторами. А также можете выбрать специфический жанр, которым бы никогда раньше не заинтересовались.
8. Научитесь созерцательности
Лето дарит нам всю роскошную красоту природы. Только летом бывает такое голубое небо и такая сочная зелень. А ведь мы совсем разучились в ежедневной суете слышать пение птиц и шорох ветра в листве деревьев. Летом нужно пить каждый миг, запоминать каждое дуновение ласкового ветерка, вдыхать аромат цветов и радоваться, что оно настало, это долгожданное лето.
9. Проведите беспрецедентный шопинг
Походы по магазинам волшебны сами по себе. А в солнечный летний день вдвойне приятно пройтись по бутикам и накупить ворох очаровательных вещей на все случаи жизни. Иногда полезно себя побаловать!
10. Влюбитесь
Романтические путешествия, отдых и тепло располагают к приятным знакомствам. Кто знает, возможно, такое знакомство перерастет для вас во что-то большее. У вас есть 92 дня, чтобы соединить прекрасное времяпрепровождение и встречу с нужным человеком.
11. Прогуляйтесь в городском парке с непритязательными развлечениями
Дело не в том, насколько дорогие удовольствия вы любите. Важно настроение. Иногда съеденное у фонтана мороженое оставит в душе больше тепла, чем самые изысканные развлечения. Итак, возьмите с собой «уютного» человека и отправляйтесь наслаждаться вечерним солнцем.
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Позади зимняя спячка и весенний авитаминоз. И уже сейчас пора подумать о том, чем заняться грядущим летом и как провести его с пользой. Чтобы 31 августа не было...
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