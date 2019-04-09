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11 идей, чем заняться летом

10.04.2019 12:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Позади зимняя спячка и весенний авитаминоз. И уже сейчас пора подумать о том, чем заняться грядущим летом и как провести его с пользой. Чтобы 31 августа не было мучительно больно из-за упущенных возможностей и несбывшихся надежд.

11 идей, чем заняться летом

Лето – пора долгожданных массовых отпусков. Поэтому у вас будет достаточно свободного времени, которое можно потратить со смыслом и позитивным практическим результатом.

Вот 11 интересных занятий, которые сделают ваше лето запоминающимся.

1. Отправьтесь в путешествие

Лето – самое подходящее время для того, чтобы отправиться туда, куда вы давно мечтали. Туристическая поездка в новую страну обеспечит вас незабываемыми впечатлениями на весь будущий год. А приятные воспоминания и просмотр фотографий, сделанных в поездке, скрасят однообразные зимние будни.

2. Покатайтесь на аттракционах

Любой из нас хоть раз мечтал вернуться в детство. А летом столько заманчивых развлечений, дарящих адреналиновые эмоции! Почему бы не покататься со своими детьми или с любимой девушкой на аттракционах? К тому же это на короткое время позволит вновь почувствовать себя юным, задорным и беззаботным.

11 идей, чем заняться летом

3. Сделайте ремонт

Да-да! Кто-то ждет лета именно для того, чтобы привести в порядок своё жилище. Ведь окружающий нас интерьер призван ежедневно радовать глаз приятными цветами и линиями. А функциональная мебель и техника сделают пребывание дома комфортным и уютным.

4. Съездите на море

Этим летним путешествиям выделена отдельная почетная позиция. Если вы до одури накупались в море, навалялись на золотистом горячем песке и приобрели шоколадный загар, можете считать, что лето прошло не зря. Приморский отдых не только укрепляет здоровье. Созерцание восходов, закатов и ночного прибоя приведет в порядок нервную систему, ослабленную пребыванием в офисе в течение всего предыдущего года.

11 идей, чем заняться летом

5. Займитесь дайвингом, серфингом или альпинизмом

Если вы ощущаете себя динамичным и смелым человеком, вам просто необходимо попробовать себя в экстремальных развлечениях. И вам как никому другому будут по душе активные виды спорта. Но не стоит забывать, что они требуют соответствующей физической подготовки.

6. Организуйте посиделки на природе

Глупо летом сидеть в четырех стенах. Поэтому (даже если вы еще не в отпуске) отправляйтесь в субботу на рыбалку или на пикник с друзьями. Никакие городские развлечения не способны заменить тепло костра, запах ароматной ухи или шашлыков на свежем воздухе.

11 идей, чем заняться летом

7. Читайте взахлеб

Так получается, что в течение года мы не можем посвятить любимому занятию столько времени, сколько хотелось бы. Именно потому летом, когда вы в отпуске, это упущение можно наверстать. Откройте для себя классическую литературу или насладитесь современными авторами. А также можете выбрать специфический жанр, которым бы никогда раньше не заинтересовались.

8. Научитесь созерцательности

Лето дарит нам всю роскошную красоту природы. Только летом бывает такое голубое небо и такая сочная зелень. А ведь мы совсем разучились в ежедневной суете слышать пение птиц и шорох ветра в листве деревьев. Летом нужно пить каждый миг, запоминать каждое дуновение ласкового ветерка, вдыхать аромат цветов и радоваться, что оно настало, это долгожданное лето.

11 идей, чем заняться летом

9. Проведите беспрецедентный шопинг

Походы по магазинам волшебны сами по себе. А в солнечный летний день вдвойне приятно пройтись по бутикам и накупить ворох очаровательных вещей на все случаи жизни. Иногда полезно себя побаловать!

10. Влюбитесь

Романтические путешествия, отдых и тепло располагают к приятным знакомствам. Кто знает, возможно, такое знакомство перерастет для вас во что-то большее. У вас есть 92 дня, чтобы соединить прекрасное времяпрепровождение и встречу с нужным человеком.

11 идей, чем заняться летом

11. Прогуляйтесь в городском парке с непритязательными развлечениями

Дело не в том, насколько дорогие удовольствия вы любите. Важно настроение. Иногда съеденное у фонтана мороженое оставит в душе больше тепла, чем самые изысканные развлечения. Итак, возьмите с собой «уютного» человека и отправляйтесь наслаждаться вечерним солнцем.

Текст: Flytothesky.ru

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Теги: знакомства
 
 
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Позади зимняя спячка и весенний авитаминоз. И уже сейчас пора подумать о том, чем заняться грядущим летом и как провести его с пользой. Чтобы 31 августа не было...
 
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