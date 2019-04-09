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5 отзывчивых зодиакальных знаков

10.04.2019 15:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

В жизни каждого человека порой происходят ситуации, которые помогают открыть глаза на тех людей, которые находятся рядом. Ведь, согласитесь, далеко не всегда тот, кто разделяет с вами радость, готов подставить вам в трудную минуту свое плечо. Есть ли в мире чистые и отзывчивые люди? Давайте разберемся, кто же из 12 знаков чаще других безвозмездно помогает попавшим в затруднительное положение окружающим.

5 отзывчивых зодиакальных знаков

Телец

Несмотря на то, что представители знака зодиака Телец, как правило, прожженные прагматики, они одни из немногих, кто готов дать конструктивную рекомендацию близкому человеку, попавшему в трудную ситуацию. Но не стоит ждать от Тельца сюсюканий и душевного подбадривания. Он разделит ваши переживания, даст пару-тройку толковых советов и настоятельно порекомендует вам незамедлительно приступать к решению своих проблем.

Рак

Сердобольный и восприимчивый Рак – это именно тот человек, которому вы всегда можете от души поплакаться в жилетку. Который как никто другой знает, какие слова подобрать, чтобы поддержать попавшего в беду. Дело в том, что Рак и сам натура впечатлительная. Поэтому легко может понять чувства и переживания близкого ему человека.

5 отзывчивых зодиакальных знаков

Дева

Надежные и безотказные представители знака зодиака Дева привыкли действовать по принципу «делай все от себя зависящее и помогай своим ближним». Так что, если вам посчастливилось стать близким человеком Девы, можете не сомневаться. В беде она вас не оставит. Однако не пытайтесь пользоваться добросердечностью Девы. Неискренних и подлых людей она раскусывает на раз. К тому же она больше никогда не дает им второго шанса.

Весы

Создавать мир и гармонию вокруг себя – вот жизненное кредо людей знака Весы. Эти люди добрые, отзывчивые и абсолютно неконфликтные. Именно потому вокруг них всегда вьется огромное множество представителей из разных кругов общества. Что интересно, Весы нередко сами становятся инициаторами примирения двух близких им людей. Так что, если в их окружении есть двое поссорившихся, Весы обязательно найдут слова, которые поспособствуют их скорейшему примирению. Эти люди, хоть и порой неуловимы, но всегда чутки и добродушны. На них можно положиться.

5 отзывчивых зодиакальных знаков

Рыбы

Загадочные и не всегда понятные – такие они, представители знака зодиака Рыбы. Периодически погруженные в свои глубокие мысли и рассуждения Рыбы могут производить впечатление отстраненных и даже несколько равнодушных людей. Но стоит только попросить у них помощи, как они тут же возвращаются на землю. А также подробно начинают расспрашивать у вас, что произошло и чем они могут вам помочь. Рыбы добродушны и безотказны. И, что не совсем приятно, их отзывчивость порой приносит им немало проблем. Окружающие нередко пользуются добротой этих жалостливых людей. Они отбирают у них не только время, но и энергию, которую Рыбам потом приходится восстанавливать ни один день.

Конечно, среди других знаков зодиака есть также отзывчивые и добросердечные люди. Но чаще всего в добрых делах бывают замечены именно эти 5 знаков.

Текст: Flytothesky.ru

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В жизни каждого человека порой происходят ситуации, которые помогают открыть глаза на тех людей, которые находятся рядом. Ведь, согласитесь, далеко не всегда тот,...
 
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