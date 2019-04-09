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Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

10.04.2019 14:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

Ванная комната – это одно из самых важных мест в квартире. Очень важно, чтобы там мы чувствовали себя комфортно и расслабленно, ведь наше утро начинается именно с этой комнаты. Для этого мы предлагаем вам классные и практичные аксессуары для ванной с Aliexpress, которые вызовут у вас множество положительных эмоций. Может, в ней вы сможете найти что-нибудь и для себя?

1. Крючок для полотенец

Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

В отличие от простых липучек, эти крючки способны спокойно выдержать несколько килограммов веса. А с полотенцами они справятся и подавно, уж поверьте:)

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2. Настенные держатели для зубных щеток

Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

Эти стильные и крепкие держатели для зубных щеток не только отлично дополнят интерьер вашей ванной, но и послужат практичным аксессуаром. А говорят, что двух зайцев не поймать!

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3. Держатели для швабры

Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

Для тех, кто любит, чтобы все в доме было опрятно и организованно, у нас есть вот такие держатели для швабры. Просто повесьте эти аксессуары в удобное для вас место в ванной и наслаждайтесь идеальным порядком.

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4. Круглый держатель для полотенец

Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

Этот стильный держатель для полотенец приятно освежит обстановку в вашей ванной комнате. Отличная замена привычным крючкам, не находите?

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5. Водонепроницаемая клейкая лента для ванной

Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

Эта лента надежно защитит край вашей ванной от протеканий и образования плесени. А справиться с ней сможет любая хозяйка!

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6. Мыльницы на присоске

Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

Эти аксессуары для ванной сразу привлекают взгляд своим необычным дизайном. Может, именно чего-то такого необычного вам и не хватало?

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7. Приспособление для выдавливания зубной пасты

Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

Чтобы не мучить свои пальцы, выжимая последнюю горошинку зубной пасты, вы можете приобрести вот такую удобную вещицу. Вы удивитесь, когда увидите, сколько пасты выбрасывали на самом деле.

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8. Вращающийся держатель для полотенец

Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

Этот компактный держатель для полотенец не займет много места, ведь его можно сложить одним движением руки. Практично, не правда ли?

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9. Поворотные крючки для мочалок

Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

Эти небольшие, но очень удобные аксессуары для ванной позволят вам освободить много места на полках. Удобно ведь, когда все мочалки и прочие мелочи висят в одном месте!

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10. Регулируемый держатель для душа

Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

Этот удобный держатель позволит вам отрегулировать высоту и наклон душа именно так, как вам будет комфортнее всего. Просто зафиксируйте его в желаемом положении и наслаждайтесь:)

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Ванная комната – это одно из самых важных мест в квартире. Очень важно, чтобы там мы чувствовали себя комфортно и расслабленно, ведь наше утро начинается именно с...
 
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