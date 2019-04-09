Аксессуары для ванной комнаты с Aliexpress

Источник материала: Flytothesky





Ванная комната – это одно из самых важных мест в квартире. Очень важно, чтобы там мы чувствовали себя комфортно и расслабленно, ведь наше утро начинается именно с этой комнаты. Для этого мы предлагаем вам классные и практичные аксессуары для ванной с Aliexpress, которые вызовут у вас множество положительных эмоций. Может, в ней вы сможете найти что-нибудь и для себя?

1. Крючок для полотенец





В отличие от простых липучек, эти крючки способны спокойно выдержать несколько килограммов веса. А с полотенцами они справятся и подавно, уж поверьте:)

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2. Настенные держатели для зубных щеток





Эти стильные и крепкие держатели для зубных щеток не только отлично дополнят интерьер вашей ванной, но и послужат практичным аксессуаром. А говорят, что двух зайцев не поймать!

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3. Держатели для швабры





Для тех, кто любит, чтобы все в доме было опрятно и организованно, у нас есть вот такие держатели для швабры. Просто повесьте эти аксессуары в удобное для вас место в ванной и наслаждайтесь идеальным порядком.

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4. Круглый держатель для полотенец





Этот стильный держатель для полотенец приятно освежит обстановку в вашей ванной комнате. Отличная замена привычным крючкам, не находите?

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5. Водонепроницаемая клейкая лента для ванной





Эта лента надежно защитит край вашей ванной от протеканий и образования плесени. А справиться с ней сможет любая хозяйка!

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6. Мыльницы на присоске





Эти аксессуары для ванной сразу привлекают взгляд своим необычным дизайном. Может, именно чего-то такого необычного вам и не хватало?

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7. Приспособление для выдавливания зубной пасты





Чтобы не мучить свои пальцы, выжимая последнюю горошинку зубной пасты, вы можете приобрести вот такую удобную вещицу. Вы удивитесь, когда увидите, сколько пасты выбрасывали на самом деле.

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8. Вращающийся держатель для полотенец





Этот компактный держатель для полотенец не займет много места, ведь его можно сложить одним движением руки. Практично, не правда ли?

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9. Поворотные крючки для мочалок





Эти небольшие, но очень удобные аксессуары для ванной позволят вам освободить много места на полках. Удобно ведь, когда все мочалки и прочие мелочи висят в одном месте!

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10. Регулируемый держатель для душа





Этот удобный держатель позволит вам отрегулировать высоту и наклон душа именно так, как вам будет комфортнее всего. Просто зафиксируйте его в желаемом положении и наслаждайтесь:)

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