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На какое мифическое божество вы похожи
10.04.2019 14:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мифические божества народов древности олицетворяют собой не только силы природы, но и недостижимые человеческие идеалы. Покровители войны, мира, богини красоты и плодородия… Человечество веками собирало и оживляло образы великих, чтобы в трудную минуту просить у них помощи. Как думаете, если бы вы были одним из таких образов, то какая сфера жизни оказалась бы в вашей власти? Давайте выясним это прямо сейчас!
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Мифические божества народов древности олицетворяют собой не только силы природы, но и недостижимые человеческие идеалы. Покровители войны, мира, богини красоты и...
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