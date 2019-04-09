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На какое мифическое божество вы похожи

10.04.2019 14:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

На какое мифическое божество вы похожи

Мифические божества народов древности олицетворяют собой не только силы природы, но и недостижимые человеческие идеалы. Покровители войны, мира, богини красоты и плодородия… Человечество веками собирало и оживляло образы великих, чтобы в трудную минуту просить у них помощи. Как думаете, если бы вы были одним из таких образов, то какая сфера жизни оказалась бы в вашей власти? Давайте выясним это прямо сейчас!

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Мифические божества народов древности олицетворяют собой не только силы природы, но и недостижимые человеческие идеалы. Покровители войны, мира, богини красоты и...
 
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