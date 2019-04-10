Интересные факты об Австралии

Источник материала: Flytothesky

Зачастую можно услышать шутливое высказывание, что на австралийском континенте все ходят вверх ногами. Ведь Австралия – единственная сторона света, которая находится в Южном полушарии. Это место известно обилием экзотических животных и, конечно, кенгуру. Но существуют и более увлекательные факты об Австралии, известные далеко не всем.





1. Австралийский английский значительно отличается от британского и американского вариантов.

На самом деле, даже носителю языка будет крайне сложно понять австралийца из-за постоянных сокращений слов и «проглатывания» множества звуков. Будучи британской колонией, Австралия изначально заселялась ссыльными, каторжниками и низшими социальными слоями. Именно потому австралийский английский язык включает так много жаргона и просторечных слов, вошедших в повседневный обиход.

2. Австралийские просторы богаты достопримечательностями.

Причем их подавляющее большинство природного происхождения – всевозможные парки, заповедники и просто живописные места. Среди них, например, Большой Барьерный риф на севере материка или Пустыня Пиннаклс со странными скалистыми монументами. А также в список национального достояния включена Великая океанская дорога протяженностью более 240 километров, постройка которой заняла 13 лет.





3. Австралия славится большим количеством месторождений золота.

Получив соответствующее разрешение, золотоискателем здесь может стать каждый. Более того, в деревушках, где ищут золотые самородки, можно найти выставленные на обозрение «трофеи» весом более 40 килограммов. К тому же отдельные штаты устанавливают собственные правила золотодобычи и определяют оборудование, которое допустимо использовать.





4. Среди особенностей менталитета австралийцев можно отметить толерантность и позитивный настрой.

Австралийцы зачастую не соблюдают дресс-код даже не работе, и нередко можно заметить офисных работников в кедах. Жители Австралии считают работу частью жизни, но факты говорят, что большинство из них едва ли можно назвать карьеристами. А вот люди различных социальных статусов и национальностей в австралийском государстве общаются на равных.

5. В Австралии можно встретить широкое разнообразие культур и вероисповеданий.

Подобная особенность также связана с историей государства. Кстати, иммигранты здесь – подавляющее большинство, а процент родившихся за пределами Австралии составляет более 27%, что превосходит показатель Соединенных Штатов. Коренных же австралийцев осталось совсем немного – не больше 5%.





6. Спорт очень популярен в Австралии.

И даже люди, не увлеченные до этого спортом, переехав в Австралию, приобщаются к этой тенденции. Любимыми видами спорта австралийцы называют теннис, плавание и австралийский футбол, самыми очевидными отличиями которого являются овальное поле, двойные ворота и возможность брать мяч в руки. А также довольно популярны крикет и регбилинг – вид регби.





Это далеко не все интересные факты об Австралии. Но общее впечатлении составить вполне реально. В целом жизнь в Австралии не особенно сложная – этому способствует подходящий климат и чистота в городах. Опасность заключается разве что в ядовитой живности, о которой наслышаны туристы, собирающиеся посетить это место. Поэтому ходить босиком на природе в австралийских реалиях – это не лучшая идея.

Текст: Flytothesky.ru

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