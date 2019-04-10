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Интересные факты об Австралии
11.04.2019 19:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Зачастую можно услышать шутливое высказывание, что на австралийском континенте все ходят вверх ногами. Ведь Австралия – единственная сторона света, которая находится в Южном полушарии. Это место известно обилием экзотических животных и, конечно, кенгуру. Но существуют и более увлекательные факты об Австралии, известные далеко не всем.
1. Австралийский английский значительно отличается от британского и американского вариантов.
На самом деле, даже носителю языка будет крайне сложно понять австралийца из-за постоянных сокращений слов и «проглатывания» множества звуков. Будучи британской колонией, Австралия изначально заселялась ссыльными, каторжниками и низшими социальными слоями. Именно потому австралийский
2. Австралийские просторы богаты достопримечательностями.
Причем их подавляющее большинство природного происхождения – всевозможные парки,
3. Австралия славится большим количеством месторождений золота.
Получив соответствующее разрешение, золотоискателем здесь может стать каждый. Более того, в деревушках, где ищут золотые самородки, можно найти выставленные на обозрение «трофеи» весом более 40 килограммов. К тому же отдельные штаты устанавливают собственные правила золотодобычи и определяют оборудование, которое допустимо использовать.
4. Среди особенностей менталитета австралийцев можно отметить толерантность и позитивный настрой.
Австралийцы зачастую не соблюдают дресс-код даже не работе, и нередко можно заметить офисных работников в кедах. Жители Австралии считают работу частью жизни, но факты говорят, что большинство из них едва ли можно назвать карьеристами. А вот люди различных социальных статусов и национальностей в австралийском государстве общаются на равных.
5. В Австралии можно встретить широкое разнообразие культур и вероисповеданий.
Подобная особенность также связана с историей государства. Кстати, иммигранты здесь – подавляющее большинство, а процент родившихся за пределами Австралии составляет более 27%, что превосходит показатель Соединенных Штатов. Коренных же австралийцев осталось совсем немного – не больше 5%.
6. Спорт очень популярен в Австралии.
И даже люди, не увлеченные до этого спортом, переехав в Австралию, приобщаются к этой тенденции. Любимыми видами спорта австралийцы называют теннис, плавание и австралийский футбол, самыми очевидными отличиями которого являются овальное поле, двойные ворота и возможность брать мяч в руки. А также довольно популярны крикет и регбилинг – вид регби.
Это далеко не все интересные факты об Австралии. Но общее впечатлении составить вполне реально. В целом жизнь в Австралии не особенно сложная – этому способствует подходящий климат и чистота в городах. Опасность заключается разве что в ядовитой живности, о которой наслышаны туристы, собирающиеся посетить это место. Поэтому ходить босиком на природе в австралийских реалиях – это не лучшая идея.
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Зачастую можно услышать шутливое высказывание, что на австралийском континенте все ходят вверх ногами. Ведь Австралия – единственная сторона света, которая...
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