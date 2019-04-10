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Проверка внимательности: Картина с загадкой

11.04.2019 18:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Перед вами одна из самых знаменитых картин Ганса Гольбейна Младшего. И, пожалуй, эта картина с загадкой — одна из первых оптических иллюзий в истории. Те, кто видят ее впервые, зачастую не могут понять, что именно необычного таит в себе это изображение. Однако стоит внимательно присмотреться, как все становится на свои места. А получится ли у вас разгадать тайну, скрытую в этом произведении искусства?

Присмотритесь…

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Проверка внимательности: Картина с загадкой

Еще одна головоломка:
Сколько образов людей и животных вы сможете найти?

 
 
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Перед вами одна из самых знаменитых картин Ганса Гольбейна Младшего. И, пожалуй, эта картина с загадкой — одна из первых оптических иллюзий в истории. Те, кто...
 
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Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
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