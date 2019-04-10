Проверка внимательности: Картина с загадкой

Источник материала: Flytothesky

Перед вами одна из самых знаменитых картин Ганса Гольбейна Младшего. И, пожалуй, эта картина с загадкой — одна из первых оптических иллюзий в истории. Те, кто видят ее впервые, зачастую не могут понять, что именно необычного таит в себе это изображение. Однако стоит внимательно присмотреться, как все становится на свои места. А получится ли у вас разгадать тайну, скрытую в этом произведении искусства?

Присмотритесь…

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Еще одна головоломка:

Сколько образов людей и животных вы сможете найти?