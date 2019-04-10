Программы по изучению и освоению Луны

Источник материала: Flytothesky

Загадочная и близкая Луна на протяжении всей истории манила человека и будила его воображение. С развитием научных знаний и технологий изучение и даже освоение Луны перестало быть фантастикой. Какие же попытки предпринимаются людьми, чтобы «погостить» на Луне?





Что мы знаем об этом природном спутнике нашей планеты?

• Луна является нашим небесным «соседом». По космическим меркам расстояние от нас до этого спутника ничтожно – чуть больше каких-то 380 тысяч километров.

• Луна проходит полный путь вокруг Земли примерно за 27 суток. Приблизительно за это же время она делает оборот вокруг собственной оси: это объясняет, почему люди всегда могут видеть только одну сторону Луны.

• На Луне нет атмосферы.

• Большую часть поверхности спутника занимают горы . Между ними лежат низменности, которые зовут морями, хотя воды на Луне нет.

• Океанические приливы и отливы на Земле зависят от фаз Луны.

• Луна не излучает никакого свечения. То, что мы видим, — это отраженное солнечное излучение.

• Давно установлено, что организм человека чутко реагирует на лунные фазы . Более того, в полнолуние многие испытывают необъяснимое возбуждение или, наоборот, ощущают ухудшение самочувствия.





Первые шаги по изучению Луны

С далекой древности Луна была объектом изучения естествознания. О накоплении астрономических наблюдений античных географов говорит тот факт, что уже в те времена доказательством шарообразной формы нашей планеты служили лунные затмения, позволяющие видеть форму земной тени на Луне.

Когда в арсенале астрономов появились телескопы, у людей возникла возможность наблюдать формы рельефа на поверхности спутника Земли. А вот в 1651 году итальянец Риччиоли впервые перенес изображение лунной поверхности на карту.

Кстати, с изобретением фотографии в XIX веке наука сделала новый шаг в изучении Луны. Тогда появилась возможность детализировать сведения о внешнем виде спутника Земли .

Вторая половина ХХ столетия стала началом космической эпохи, когда были получены более подробные знания об этом небесном теле. Ко всему прочему, ученые исследовали состав грунта, осуществили картирование обратной, невидимой стороны Луны, установили присутствие замерзшей воды на ее внешней сфере.

Все эти действия невероятным образом приближали момент, когда люди всерьез возьмутся не только за детальное изучение спутника, но и за освоение Луны.





Высадка на Луну

В 1958 году были осуществлены первые (неудачные) попытки СССР и США достичь верхней оболочки Луны.

Это удалось в 1959 году межпланетной станции Советского Союза под названием «Луна-2». Итак, станция впервые за всю историю космической эры достигла поверхности спутника. Позже именно станция Советского Союза запечатлела «темную сторону» спутника и произвела беспрецедентную посадку на ее поверхность.

А вот далее лавры в прикладных исследованиях Луны приняли США. В рамках их успешной программы «Аполлон» состоялся первый облет спутника Земли (1968 год). 21 июля 1969 года была осуществлена беспрецедентная высадка человека на Луну – астронавт Нил Армстронг носит звание первого человека, сделавшего шаг на поверхности этого небесного тела.

Когда в конце 90-х годов ХХ века космические программы Советского Союза и Соединенных Штатов подошли к концу, исследования спутника были в общем-то свернуты.





Освоение Луны: планы и этапы

В 2000-х годах Китай озвучил перспективные планы освоения естественного спутника. К тому же это подвигло и космических лидеров (Россию, Японию , Индию) вновь заняться лунными программами.

Сегодня изучение Луны начинают и частные компании. Именно потому и возникли реальные планы по развитию так называемого космического туризма.

Российская лунная программа составлена на перспективу с 2021 по 2040 гг.

На первом этапе (2021-2025 гг.) концепция лунных исследований предусматривает высадку на поверхность посредством лунных модулей, находящихся на автоматических космических станциях.

Следующий этап программы предполагает пилотируемые полеты (2026 г.). А также высадку людей непосредственно на поверхность Луны продолжительностью до 14 суток (после 2030 г.). Тогда же планируется возведение начальных элементов будущей лунной базы.

На третьем этапе освоения Луны Россией (после 2035 г.) предусматривается завершение постройки базы на Луне, которую можно будет посещать. А также двух обсерваторий, развитие других инфраструктурных объектов, добыча водного льда с целью создания кислородно-водородного топлива, возведение радиационных убежищ. До 2040 г. осуществится работа на окололунной орбите аппаратов навигации для создания маршрутов техники, функционирующей на Луне.





Освоение Луны заинтересовало и космическое агентство Соединенных Штатов (NASA).

Лидер мировой космической индустрии ставит перед собой амбициозную задачу реализовать пилотируемую космическую миссию на Луну. На самом деле, начальную высадку американцы планируют произвести примерно через 10 лет. Кстати, мотивацией для более подробного исследования спутника служит наличие лунных минеральных ресурсов. А также, помимо высадки, планируется провести эксперимент по продолжительному нахождению космонавтов в условиях лунной среды.

Мы живем в эпоху небывалых открытий и научно-технических достижений. И то, что сто лет назад было фантастикой, сегодня становится реальностью. Возможно, кто-то из нас или наших детей уже сможет отправиться в космическое путешествие и ступить на поверхность такой близкой и такой далекой Луны.

Текст: Flytothesky.ru

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