Что глаза могут рассказать о вас

Источник материала: Flytothesky





Как известно, глаза – это зеркало души. Но мало кто знает, что они, ко всему прочему, отражают еще и наш жизненный путь. А именно прошлое, настоящее и даже будущее. По тому, как выглядят глаза человека, можно примерно предположить, как сложится его жизнь в тот или иной период. Редакция Flytothesky.ru предлагает вам пройти этот небольшой тест. В нем вам предстоит выбрать форму, цвет и прочие особенности ваших глаз взамен на небольшое предсказание. Ну как, готовы узнать, что расскажут ваши глаза?

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