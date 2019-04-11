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Что глаза могут рассказать о вас
12.04.2019 09:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как известно, глаза – это зеркало души. Но мало кто знает, что они, ко всему прочему, отражают еще и наш жизненный путь. А именно прошлое, настоящее и даже будущее. По тому, как выглядят глаза человека, можно примерно предположить, как сложится его жизнь в тот или иной период. Редакция Flytothesky.ru предлагает вам пройти этот небольшой тест. В нем вам предстоит выбрать форму, цвет и прочие особенности ваших глаз взамен на небольшое предсказание. Ну как, готовы узнать, что расскажут ваши глаза?
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Как известно, глаза – это зеркало души. Но мало кто знает, что они, ко всему прочему, отражают еще и наш жизненный путь. А именно прошлое, настоящее и даже будущее. По...
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