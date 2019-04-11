Туристические места Старого Света

Источник материала: Flytothesky

Старый Свет – это понятие, объединяющее территории Земли до открытия Америки. Традиционно в Старый Свет включают Африку, Европу и Азию. Каждый из этих регионов известен всему миру своими невероятными достопримечательностями . Однако есть среди них и такие, которые знакомы лишь опытным путешественникам, знающим толк в действительно уникальных туристических объектах.





Дженненская соборная мечеть

И первым из мест, о котором хотелось бы рассказать, это Великая мечеть Дженне, находящаяся в южной части Мали. Это большое аутентичное глиняное строение, меняющее свой цвет в зависимости от времени суток. Говорят, что самый красивый оттенок мечеть приобретает, когда заходит солнце. Строение становится охряно-рыжим, а тени от балок в стенах рисуют причудливый узор на древних сводах. Если смотреть на здание издалека, то складывается четкое убеждение, что оно построено из песка. Стоит подуть даже легкому ветру, как весь форт рассыплется на мельчайшие пылинки. Однако это иллюзия: здание стоит вот уже больше 110 лет и уже больше 30 лет находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Имперский город Марракеш

Особого внимания путешествующих по Африке и изучающих Старый Свет заслуживает удивительный древний Марракеш. Этот город весь состоит из достопримечательностей. Создается впечатление, что в нем просто отсутствуют обычные здания: куда ни глянь, везде культурная или историческая ценность. Особенно впечатляет дворец Эль Бади, некогда состоящий из 350 комнат и разветвленной сети подземных тоннелей. Сейчас строение восстанавливают, т.к. оно было разрушено по приказу очередного султана. Оно больше напоминает руины. Но уже сегодня можно прогуляться по поражающим воображение проходам, представляя себе весь размах архитектурной мысли и притязаний древних правителей.





Загадочная Азия

Невероятно богата достопримечательностями и Азия . Например, Камбоджа может похвастаться сразу несколькими древними строениями, многие из которых до сих пор хранят тайну технологии своего создания. Говорят, что во времена их строительства люди просто не владели теми приемами возведения зданий, при помощи которых строились, к примеру, Ангкор-Ват или Прасат Тхом. То же касается башен По Нагар во Вьетнаме и Золотого камня в Мьянме. А если вы увидите своими глазами многотысячную Терракотовую армию, то точно можете говорить, что посетили уникальное место. Это древняя скульптурная композиция, случайно обнаруженная под землей местным жителем Китая. Именно это место до сих пор не открыло исследователям завесу тайны, где же был похоронен император, которого по преданию должна была охранять эта многотысячная армия каменных солдат.





Зрелищные европейские города

Говоря про Старый Свет и его удивительные места, невозможно обойти вниманием европейские города . Казалось бы, что необычного может найти для себя опытный путешественник во вдоль и поперек изъезженной Европе. Однако она не перестает удивлять все новыми и новыми местами. К тому же они захватывают дух не только видами, но и своей историей.

Например, интересным приключением будет поездка в город Берат, находящийся в Албании. Эта страна в последнее время очень активно привлекает туристов со всего мира. И они остаются очень довольными, т.к. стране действительно есть, что предложить посмотреть и посетить. Центр Берата был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь можно погрузиться в атмосферу времен Османской империи, ведь постройки тех времен прекрасно сохранились.





Город-призрак Чивита ди Баньореджо

Еще одним необычным местом является мертвый город в Италии Чивита ди Баньореджо, которому по разным оценкам уже больше 2500 лет! Добраться к нему можно лишь по совсем недавно возведенному мосту, пригодному лишь для пеших прогулок. Правда, такую поездку сложно назвать безопасной. Так как скалы, на которых расположился городок, до сих пор осыпаются и грозят обрушением. Собственно, это и стало причиной, почему местные жители покинули когда-то свои дома. Землетрясение в конце 17 века все еще пугает своими разрушительными последствиями.





Сложно перечислить все те удивительные места, которые таит в себе Старый Свет. Каждый год их список пополняется новыми названиями или подробностями истории. Правильно говорят, что именно путешествия способствуют не только развитию людей, но и укреплению мира между ними. Ведь, увидев красоту соседней страны и поразившись фактам ее жизни, сложно ее не полюбить и не сродниться с ней.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

7 труднодоступных туристических мест, которые стоят того, чтобы их увидели