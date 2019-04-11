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Все для автомобиля с Aliexpress

12.04.2019 13:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Все для автомобиля с Aliexpress

Если у вас есть автомобиль, то вы прекрасно осознаете всю ответственность, которую несете за свою (и не только) жизнь, находясь на дороге. Именно поэтому очень важно следить за состоянием своей машины, чтобы каждая ее деталь работала исправно. Для этого сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку товаров для автомобиля с Aliexpress, в которой вы найдете много интересных и полезных вещей.

1. Светоотражающие наклейки

Все для автомобиля с Aliexpress

Эти простые на вид наклейки являются незаменимым аксессуаром для каждого автомобиля. Их поверхность отлично отражает свет, что может буквально спасти вас и вашу машину на слабоосвещенной дороге.

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2. Табличка с телефонным номером

Все для автомобиля с Aliexpress

Вот такая простая закрывающаяся табличка позволит окружающим связаться с вами в случае необходимости. Вы же хотите быть в курсе, если с вашим автомобилем что-то произойдет?

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3. Дополнительное зеркало для слепых зон

Все для автомобиля с Aliexpress

Эти небольшие выпуклые зеркала для автомобиля позволят вам видеть все слепые зоны и иметь полную картину того, что происходит на дороге.

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4. Сетчатая сумка для сидений или багажника

Все для автомобиля с Aliexpress

Эта сумка позволит вам хранить целую кучу мелких предметов прямо под рукой. Согласитесь, что во время долгих поездок это не помешает.

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5. Крепление для проводов

Все для автомобиля с Aliexpress

Чтобы салон вашего автомобиля выглядел опрятно и ухоженно, мы рекомендуем вам обратить внимание на вот такие крепления для проводов. Просто, удобно и недорого, что еще надо?

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6. Водоотталкивающая наклейка для зеркала

Все для автомобиля с Aliexpress

Эти наклейки станут лучшим решением для тех, кому приходится часто ездить в пасмурную погоду. Благодаря им вы сможете видеть все так, словно никакого дождя и в помине нет!

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7. Подушка на ремень безопасности

Все для автомобиля с Aliexpress

Если вам предстоит долгая поездка с семьей, то вот такие подушки могут вам пригодиться. Благодаря им ваши близкие смогут спать в машине, не испытывая при этом никакого дискомфорта.

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8. Чистящий гель

Все для автомобиля с Aliexpress

Этот забавный лизун не просто детская игрушка, а довольно удобный способ очистить салон автомобиля от пыли. Он отлично вбирает в себя всю грязь, не оставляя следов или разводов.

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9. Тряпка для удаления царапин

Все для автомобиля с Aliexpress

А при помощи вот такого куска плотной ткани вы сможете затереть потертости или даже царапины на вашем автомобиле. Удобно, правда?

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10. Инструмент для очистки дворников

Все для автомобиля с Aliexpress

Этот удобный инструмент способен даже восстановить вышедшие из строя дворники. Да и хранить его можно, просто повесив в качестве брелока на связку ключей.

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Если у вас есть автомобиль, то вы прекрасно осознаете всю ответственность, которую несете за свою (и не только) жизнь, находясь на дороге. Именно поэтому очень важно...
 
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