7 популярных и неприхотливых комнатных растений

Источник материала: Flytothesky

Цветы в помещениях являются прекрасной альтернативой живой природе вокруг нас. Домашние растения в вазонах радуют глаз и в зимнее время. Но не только: вдобавок они выполняют и важные функции. Например, очищают воздух. Многие растения связывают с различными приметами и поверьями. Поэтому какие-то разводят с удовольствием, а другие предпочитают дома не держать.





Мы расскажем о самых популярных комнатных растениях.

Азалия

Великолепное растение, цветущее нежно-розовым цветом. Азалия не любит жары. Поэтому для неё предпочтительна температура окружающей среды +19°С +22°С летом, а в зимний период для неё достаточна температура +12°С +13°С. Азалия любит влажность. Поэтому цветоводы советуют щедро поливать её летом и средним количеством воды зимой. Это растение требует систематического опрыскивания пульверизатором. Азалию рекомендуется ежегодно пересаживать. В специализированных торговых точках продают специальную почвенную смесь для этого комнатного растения .





Каланхоэ

Этот комнатный цветок является любимцем хозяек. Он довольно неприхотлив: если вы выбрали этот цветок, то не станете утруждаться особым уходом за ним. В отличие от практически всех домашних растений, каланхоэ не боится прямого солнечного излучения. Подходящая для него температура воздуха летом колеблется от +19°С до +29°С. Так что, если даже лето будет очень знойным, есть гарантия, что ваш цветок перенесет жару безболезненно. Зимой каланхоэ выдерживает температуры до +12°С. Полив растения напрямую зависит от температуры воздуха в комнате: чем она выше, тем больше живительной влаги потребуется вашему каланхоэ. Цветок приспосабливается к различному уровню влажности, даже достаточно низкому. Пересадка растения производится при необходимости.





Антуриум

Эти домашние растения носят название «мужское счастье». Кстати, отдельные виды могут цвести на протяжении всего года. При неблагоприятных условиях листья антуриума желтеют, а цветы вянут. А также он не выносит солнечной радиации, следовательно, цветок нельзя ставить непосредственно под солнечные лучи, для него предпочтительнее рассеянное излучение. Наиболее благоприятные для растения температуры воздуха +20°С +30°С летом и не ниже +16°С в холодное время года. Антуриум не нуждается в опрыскивании. Даже наоборот: постарайтесь, чтобы вода не попадала на початки цветков. Рекомендуемая влажность воздуха для цветка 40-50%. Растение любит обильный полив. Однако следует не допускать застоя жидкости в поддоне.





Герань

Это домашнее растение отличается своеобразным запахом, исходящем от листьев. Однако цветоводы любят герань за ее неприхотливость: растение не боится прямых лучей солнца, поэтому хозяйки часто устраивают вазоны с геранью на подоконниках, застекленных балконах. Чем более солнечным будет место для герани, тем обильнее она зацветёт. А также еще одним достоинством герани является то, что она спокойно переносит сквозняки и разницу температур. Подходящая температура воздуха для цветка +18°С +22°С. Влажность роли не играет. Цветоводы советуют поливать герань водой температуры примерно +20°С. Но излишне заливать ее нельзя, чтобы предотвратить загнивание корня.





Орхидея

За последнее время эти домашние растения приобрели популярность. Но орхидея довольно избалованный цветок и нуждается во внимательном уходе . Чтобы растение обильно и длительно расцветало, полезно обратить внимание на освещение и полив. Орхидея нуждается в большом количестве естественного света, но прямых солнечных лучей не выносит (листья могут получить ожог). А также орхидее требуется высокая влажность и умеренный полив (орхидею опускают корнем в воду на несколько минут). Пересаживают растение тогда, когда ее корневая система чрезмерно разрослась.





Спатифиллум

Существует примета, что цветок приносит женское счастье. Его преподносят незамужним девушкам. Кстати, при соответствующем уходе растение цветёт два раза в году. Итак, спатифиллум предпочитает рассеянный свет или полумрак. На открытом солнечном свете его выставлять нельзя: листья могут получить ожоги. Зимние температуры воздуха для спатифиллума: +16°С +17°С. А вот подходящие летние температуры: +22°С +23°С. А также цветок полезно регулярно опрыскивать при помощи пульверизатора и протирать его листья. Полив должен быть умеренный. Следует избегать и высыхания почвы, и избытка влаги.





Фиалка

Пользуется особой симпатией цветоводов. Довольно неприхотлива в уходе. Ставить горшки с фиалкой рекомендуется в полутени, чтобы растение не попадало под прямое солнечное излучение. Но световой день для фиалки должен длиться минимум 10 часов (восполнить недостаток солнца можно искусственным светом). Тогда она будет обильно цвести. Полив умеренный — корни фиалки не терпят излишней влаги. Воду следует отстаивать, так как жесткая вода нанесет вред цветку.





Эти самые распространенные домашние растения принесут в ваш дом уют и красоту. Достаточно выбрать для себя понравившийся цветок и наслаждаться его красотой и ароматом.

Текст: Flytothesky.ru

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