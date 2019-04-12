Тест на определение группы крови по вашему характеру

Источник материала: Flytothesky





Существует теория, что характер человека частично зависит от того, какая у него группа крови. Но ведь и в обратную сторону это тоже работает, верно? Получается, что если узнать собеседника достаточно хорошо, то есть неплохой шанс угадать его группу крови. Именно это редакция Flytothesky.ru и попытается сделать сегодня. Как думаете, реально ли это? Давайте проверим!

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