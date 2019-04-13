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20 лучших фотографий недели

14.04.2019 20:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Очередное весеннее воскресенье — отличный повод, чтобы насладиться прекрасной погодой, а именно ласковыми лучами солнца и ещё прохладным ветром. А также это прекрасная возможность сделать своё настроение воодушевленным. Но не только. Окунитесь в красоту фотоискусства с нашей традиционной подборкой лучших фотографий, завершающей эту неделю.

1. Дома на воде. Фотограф Remo Scarfò

2. Каньон. Фотограф Andrew Bazanov

3. Туман и лес. Фотограф Marcin Sz

4. Сядьте вместе с нами. Фотограф 眼睛

5. Городской пейзаж. Фотограф wang zhen

6. Девушка. Фотограф Smoothy .

7. Светлячки. Фотограф Ra wang

8. Пон-дю-Гар в вечернем свете. Фотограф Šárka Růžičková

9. Маяк. Фотограф Peter Vognsgaard

10. На волнах. Фотограф Florian Gruet

11. СТОП. Фотограф Swiety Mikolaj

12. В поле ромашек. Фотограф Nuno Matos

13. Изгиб. Фотограф Richard Lang

14. Красные глаза. Фотограф Michael Knudsen

15. Грунтовая дорога. Фотограф Niko Benas

16. Горизонт. Фотограф Jörn Brede

17. Романтика. Фотограф Sword 劍歌 ➹

18. Радуга. Фотограф Luca Emanuele

19. В центре города. Фотограф Caleb Zahm

20. Луч утреннего света. Фотограф juliazhu

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Очередное весеннее воскресенье — отличный повод, чтобы насладиться прекрасной погодой, а именно ласковыми лучами солнца и ещё прохладным ветром. А также это...
 
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