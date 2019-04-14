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Самые красивые горы планеты
15.04.2019 10:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Все без исключения горные сооружения на Земле возникли под действием скрытых внутренних сил планеты. Там, где земная кора сминается в гигантские складки, вырастают мощные горные цепи и хребты. На тысячи метров вздымаются их суровые колоссальные пики, поражающие воображение величием и красотой. Итак, вот самые грандиозные и красивые горы планеты, которые впечатляют даже на картинках:
1. Ама-Даблам (Гималаи, находится в Непале)
Этот «Маттерхорн Гималаев» имеет высоту 6812 метров. Вершина входит в состав охраняемого объекта —
2. Столовая гора (находится в Кейптауне, Южная Африка).
«Изюминкой» Столовой горы является её нетрадиционная абсолютно плоская вершина. Высота её, по сравнению с другими красивейшими вершинами мира, невелика – 1084 метра. Но внешний вид настолько живописен, что гора входит в число самых посещаемых
3. Ассинибойн (находится в Канаде, Северная Америка).
Вершина расположена на юге канадских Скалистых гор. «Рост» этого пирамидального пика насчитывает 3618 метров. Из-за визуальной схожести с европейской вершиной получила лестное прозвище «Маттерхорн Скалистых гор». А также она по праву считается одной из красивейших гор Земли.
4. Эйгер (находится в Швейцарских Альпах)
Гора имеет «рост» 3970 метров. Производит яркое и незабываемое впечатление с любого ракурса. Северный склон Эйгера пользуется большой популярностью у альпинистов несмотря на то, что гора считается одной из опаснейших на планете. К тому же маршруты, проложенные к вершине, невероятно сложны — именно за это Эйгер так любят поклонники
5. Тре-Чиме-ди-Лаваредо, или «Три зубца» (находится в Италии)
Гора представляет собой естественную природную композицию из трех пиков и расположена в Доломитовых Альпах. Пики живописно возвышаются на своеобразном постаменте высотой 2999 метров. К Чиме-ди-Лаваредо проложены маршруты различной сложности. А также гора славится потрясающими видами, которые открываются на окрестности.
6. Фудзияма (находится в Японии)
Высота самого высокого пика Страны восходящего солнца – 3776 метров. Фудзи имеет вулканическое происхождение: последнее извержение было зафиксировано в 1707 году. Ко всему прочему, узнаваемый на всех фотографиях пик в форме правильного конуса считается одним из растиражированных символов
7. Серро-Торре (находится в Патагонии, Южная Америка)
Живописная гора возвышается на территории охраняемого парка Лос-Гласьярес. Серро-Торре представляет собой часть горной цепи, состоящей из четырех вершин. Этот высочайший пик в горной системе поднимается на 3128 метров — вершина узкой Серро-Торре будто бы врезается в небо. Бесспорно, подъем на нее труден даже для самых бывалых альпинистов.
8. Денали (находится на полуострове Аляска)
Возвышаясь на 6194 метра, пик считается высочайшей точкой всей Северной Америки. Находится в пределах заповедного парка, названного в честь этой горной вершины, и служит его основной достопримечательностью. К тому же это третий по счету изолированный пик на планете после Джомолунгмы в
9. Маттерхорн (находится в Альпах, швейцарско-итальянская граница)
Пик вздымается на 4478 метров — это одна из высочайших гор Швейцарии. Однако вершина имеет неповторимую пирамидальную конфигурацию, что затрудняет восхождение на Маттерхорн. Пик считается красивейшей горой нашей планеты.
Рядом с колоссальными горными массивами человек кажется всего лишь ничтожной песчинкой: настолько эти вершины недоступны и грандиозны. Мы можем лишь трепетно восхищаться их монументальной и молчаливой красотой. Кто хоть раз увидел наяву хотя бы одну из этих гор, тот не забудет ее уже никогда.
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Все без исключения горные сооружения на Земле возникли под действием скрытых внутренних сил планеты. Там, где земная кора сминается в гигантские складки,...
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