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Самые красивые горы планеты

15.04.2019 10:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Все без исключения горные сооружения на Земле возникли под действием скрытых внутренних сил планеты. Там, где земная кора сминается в гигантские складки, вырастают мощные горные цепи и хребты. На тысячи метров вздымаются их суровые колоссальные пики, поражающие воображение величием и красотой. Итак, вот самые грандиозные и красивые горы планеты, которые впечатляют даже на картинках:

Самые красивые горы планеты

1. Ама-Даблам (Гималаи, находится в Непале)

Этот «Маттерхорн Гималаев» имеет высоту 6812 метров. Вершина входит в состав охраняемого объекта — национального парка Сагарматха. Юго-западный (относительно удобный) спуск горы очень популярен как экспедиционный маршрут. Кстати, люди впервые покорили недоступную Ама-Даблам в далеком 1961 году 13 марта. Ко всему прочему, гора имеет характерную и очень необычную форму, поэтому, увидев ее один раз, человек запоминает Ама-Даблам навсегда.

Самые красивые горы планеты

2. Столовая гора (находится в Кейптауне, Южная Африка).

«Изюминкой» Столовой горы является её нетрадиционная абсолютно плоская вершина. Высота её, по сравнению с другими красивейшими вершинами мира, невелика – 1084 метра. Но внешний вид настолько живописен, что гора входит в число самых посещаемых достопримечательностей всей Южной Африки. Этот каменный колосс включен в состав природоохранной территории – национального парка, имеющего название самой горы. Кстати, попасть на вершину можно посредством канатной дороги, оттуда есть шанс насладиться захватывающим дух городским ландшафтом Кейптауна. А вот для путешественников, желающих совершить восхождение, работают также специальные пешеходные маршруты. К тому же Столовая гора удивительна тем, что считается маленькой родиной эндемичных, только здесь встречающихся ботанических и зоологических представителей Южной Африки.

Самые красивые горы планеты

3. Ассинибойн (находится в Канаде, Северная Америка).

Вершина расположена на юге канадских Скалистых гор. «Рост» этого пирамидального пика насчитывает 3618 метров. Из-за визуальной схожести с европейской вершиной получила лестное прозвище «Маттерхорн Скалистых гор». А также она по праву считается одной из красивейших гор Земли.

Самые красивые горы планеты

4. Эйгер (находится в Швейцарских Альпах)

Гора имеет «рост» 3970 метров. Производит яркое и незабываемое впечатление с любого ракурса. Северный склон Эйгера пользуется большой популярностью у альпинистов несмотря на то, что гора считается одной из опаснейших на планете. К тому же маршруты, проложенные к вершине, невероятно сложны — именно за это Эйгер так любят поклонники экстремального туризма.

Самые красивые горы планеты

5. Тре-Чиме-ди-Лаваредо, или «Три зубца» (находится в Италии)

Гора представляет собой естественную природную композицию из трех пиков и расположена в Доломитовых Альпах. Пики живописно возвышаются на своеобразном постаменте высотой 2999 метров. К Чиме-ди-Лаваредо проложены маршруты различной сложности. А также гора славится потрясающими видами, которые открываются на окрестности.

Самые красивые горы планеты

6. Фудзияма (находится в Японии)

Высота самого высокого пика Страны восходящего солнца – 3776 метров. Фудзи имеет вулканическое происхождение: последнее извержение было зафиксировано в 1707 году. Ко всему прочему, узнаваемый на всех фотографиях пик в форме правильного конуса считается одним из растиражированных символов Японии. На вершину постоянно совершают восхождения как иностранные туристы, так и сами японцы. По статистике в год поднимаются на Фудзи более 200 тысяч человек. Продолжается сезон восхождений в июле-августе. Из-за достаточно пологих склонов подъем не составляет труда и под силу любому человеку.

Самые красивые горы планеты

7. Серро-Торре (находится в Патагонии, Южная Америка)

Живописная гора возвышается на территории охраняемого парка Лос-Гласьярес. Серро-Торре представляет собой часть горной цепи, состоящей из четырех вершин. Этот высочайший пик в горной системе поднимается на 3128 метров — вершина узкой Серро-Торре будто бы врезается в небо. Бесспорно, подъем на нее труден даже для самых бывалых альпинистов.

Самые красивые горы планеты

8. Денали (находится на полуострове Аляска)

Возвышаясь на 6194 метра, пик считается высочайшей точкой всей Северной Америки. Находится в пределах заповедного парка, названного в честь этой горной вершины, и служит его основной достопримечательностью. К тому же это третий по счету изолированный пик на планете после Джомолунгмы в Азии и Аконкагуа в Южной Америке. Производит ошеломляющее впечатление, возвышаясь над диким и мрачным северным ландшафтом.

Самые красивые горы планеты

9. Маттерхорн (находится в Альпах, швейцарско-итальянская граница)

Пик вздымается на 4478 метров — это одна из высочайших гор Швейцарии. Однако вершина имеет неповторимую пирамидальную конфигурацию, что затрудняет восхождение на Маттерхорн. Пик считается красивейшей горой нашей планеты.

Самые красивые горы планеты

Рядом с колоссальными горными массивами человек кажется всего лишь ничтожной песчинкой: настолько эти вершины недоступны и грандиозны. Мы можем лишь трепетно восхищаться их монументальной и молчаливой красотой. Кто хоть раз увидел наяву хотя бы одну из этих гор, тот не забудет ее уже никогда.

Текст: Flytothesky.ru

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Все без исключения горные сооружения на Земле возникли под действием скрытых внутренних сил планеты. Там, где земная кора сминается в гигантские складки,...
 
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