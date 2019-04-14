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Настроен ли ваш моральный компас
15.04.2019 11:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Обстановка, в которой мы проводим свое детство, помогает нам сформировать представление о моральных ценностях и их влиянии на общество. Именно потому нет ничего удивительного в том, что дети из неблагополучных семей могут совершать ужасные поступки, не чувствуя за это вины. И наоборот. Чтобы проверить, правильно ли вы настроили свой моральный компас, мы предлагаем пройти этот небольшой тест. Попробуем?
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Обстановка, в которой мы проводим свое детство, помогает нам сформировать представление о моральных ценностях и их влиянии на общество. Именно потому нет ничего...
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