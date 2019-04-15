Почему роль взрослых — быть родителями, а не друзьями своим детям

Источник материала: Flytothesky

Кто, строя дружеское общение с ребенком, занимает позицию взрослого? Кто заботится, опекает, дает чувство поддержки и опоры, может быть примером для подражания и помогать советом?





Многие родители гордятся тем, что являются друзьями своих детей. Они так и говорят: «Мы вместе делаем что угодно, у нас нет никаких тайн и конфликтов, я доверяю ребенку свои мысли и тревоги, а он точно так же открыт со мной». И такие отношения кажутся настоящей находкой: в семье нет недопониманий, ограничений, авторитетов… Но, в конце концов, не путают ли излишне либеральные родители своей роли в семье, отказываясь от позиции «дающего» и становясь в позицию «принимающего»?

Помните, из вас двоих мама/папа – это вы

Вы взрослый, мудрый и опытный человек. Именно поэтому вы не имеете права перекладывать на ребенка свои проблемы, грузить его своими эмоциями и сложными жизненными дилеммами. Он еще слишком мал, чтобы вам помочь. А также чтобы вместить в себя ваши переживания, дать вам тот самый ресурс, который прекратит ваши страдания. К тому же его мировоззрение еще не сформировано. Он по-настоящему уязвим для окружающего мира и все пропускает через себя. Например, «если у мамы или папы что-то не ладится в жизни, значит, это из-за меня». И как вам поможет ребенок, который видит себя причиной ваших несчастий?





Направлять, заботиться, давать опору – исключительно родительская задача. Неважно, сколько лет ребенку – 5 или 35 — вы взрослее и опытнее его. Ваша обязанность — учить его опираться на собственные ресурсы, помочь ему выработать адаптивные стратегии поведения , понять и принять себя, свои желания, цели. Если ребенок идет к вам за помощью – нужно ему помочь. А не обесценивать его страхи («подумаешь, какая ерунда»), закрывать ему рот («перестань распускать сопли, как девочка») или убегать от его проблем («уйма работы, не до тебя сейчас»). Ваша задача – всегда быть в тонусе, заботиться о своих ресурсах, психическом и физическом здоровье, чтобы давать детям чувство опоры. Махнете на это рукой – и они вырастут болезненными невротиками, неспособными преодолевать жизненные препятствия и отстаивать свое право на счастье.

Как правильно строить общение с ребенком?

Быть родителем, а не другом. Это не означает контролировать, давить или обесценивать его переживания. Наоборот, учиться относиться к нему с вниманием и уважением, прекратив лить в уши свои проблемы. Не нужно всех этих слов в стиле «не люблю твоего отца, он слишком холодный» или «начальница хочет меня выжить, настраивая весь коллектив». Ребенок здесь не поможет, зато вы его напугаете, подорвав чувство безопасности.





Куда же девать свои переживания, кому плакаться в жилетку? Звоните своим родителям, идите к подруге, супругу или брату. На худой конец, можно обратиться к психологу, пастору, бизнес-консультанту или духовному наставнику. Они такие же взрослые, как и вы, а значит смогут найти место для ваших чувств. Лучший вариант – искать поддержку в лице супруга . Вам плохо? Пусть партнер подставит свое плечо, а в следующий раз это сделаете вы сами. Главное, чередовать роль родителя с ролью жены (мужа). Иначе любовные отношения потеряют остроту, начнутся какие-то обиды, претензии, долженствования, проблемы интимного характера. Даже в отношениях «взрослый-взрослый» нужно уметь гибко подстраиваться под запрос.

В любом случае ребенок – это не ваш психолог, родитель или друг. Вы не можете строить общение с ребенком на равных в силу разницы опыта, возраста, восприятия. Не взваливайте на него свои чувства, не разделяйте с ним свою ответственность. Если есть необходимость, можете обозначать свое состояние, что устали, хотите отдохнуть и уделить время себе. Вы можете дать чаду понять, что сейчас все ваши мысли занимают рабочие проекты, проблемы личного характера или здоровья . Но вы не можете искать у ребенка поддержки, если он для этого слишком мал.





Так что прекратите играть в «друзей», лучше займитесь собой, своими планами, прокачайте внутренние ресурсы. Ваша обязанность – быть счастливым, довольным и самореализованным человеком, только так вы подадите детям правильный пример. А если поставите на себе крест, станете жертвовать собой во благо окружающих, играть в незрелого подростка, то быстро выдохнетесь и сломаетесь. И кто тогда поддержит ваших детей в непростые жизненные моменты?

Текст: Flytothesky.ru

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